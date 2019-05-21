taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0612
Euro
6.7743
Altın
1285.11
Borsa
87435.3
Gram Altın
250.514

Günay Museyeva sevgisilini bıçakladı

Günay Musayeva, sevgilisi Taha Tatlıcı’yı bıçakla yaraladı.

Haber Merkezi | 21.05.2019 - 10:40..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

kk

Oyuncu Tolga Karel'in eşi Azeri manken Günay Musayeva, tartışma sırasında kendisini ve oğlunu darbeden sevgilisi Taha Tatlıcı'yı bıçakladı. Tatlıcı'nın ihbarı sonrası, ünlü manken hakkında dava açıldı. İstanbul Ailenin Korunması Bürosunca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"OĞLUMU DA DÖVDÜ"

İfadesi alının Musayeva, olayda asıl kendisinin darbedildiğini ve mağdur olduğunu belirterek, "Taha çok sinirliydi. Oğlumu dövdü. Oğlumu ve kendimi korumak için bıçağı alarak karşısına geçtim. Üzerime saldırdığında bıçak ona battı. Ben kendimi koruyordum." ifadelerini kullandı.

2,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda ünlü manken hakkında, 'Silahla yaralama' suçundan dava açıldı. 2,5 yıla kadar hapsi istenen ünlü manken, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Günay Museyeva sevgisilini bıçakladı

4 yıl evli kalan Günay Musayeva ile Tolga Karel 2015 yılında boşanmıştı.

Günay Museyeva sevgisilini bıçakladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çakarlı aracı durduran polise soruşturma kaldırıldı

Çakarlı aracı durduran polise soruşturma kaldırıldı

233
Elif Şafak imla kuralına dikkat çekerken yanlış yazdı

Elif Şafak imla kuralına dikkat çekerken yanlış yazdı

123
Galatasaray Ryan Babel'i transfer etti

Galatasaray Ryan Babel'i transfer etti

77
Sarar çifti yaşadıkları hırsızlık olayını anlattı

Sarar çifti yaşadıkları hırsızlık olayını anlattı

59
Trump'ın savaş itirafı

Trump'ın savaş itirafı

61
Aleyna Tilki’den Los Angeles pozu

Aleyna Tilki’den Los Angeles pozu

90
Türk-İş grev çağrısı yaptı

Türk-İş grev çağrısı yaptı

120
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir