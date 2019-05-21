Günay Museyeva sevgisilini bıçakladı

Oyuncu Tolga Karel'in eşi Azeri manken Günay Musayeva, tartışma sırasında kendisini ve oğlunu darbeden sevgilisi Taha Tatlıcı'yı bıçakladı. Tatlıcı'nın ihbarı sonrası, ünlü manken hakkında dava açıldı. İstanbul Ailenin Korunması Bürosunca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"OĞLUMU DA DÖVDÜ"

İfadesi alının Musayeva, olayda asıl kendisinin darbedildiğini ve mağdur olduğunu belirterek, "Taha çok sinirliydi. Oğlumu dövdü. Oğlumu ve kendimi korumak için bıçağı alarak karşısına geçtim. Üzerime saldırdığında bıçak ona battı. Ben kendimi koruyordum." ifadelerini kullandı.

2,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda ünlü manken hakkında, 'Silahla yaralama' suçundan dava açıldı. 2,5 yıla kadar hapsi istenen ünlü manken, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

4 yıl evli kalan Günay Musayeva ile Tolga Karel 2015 yılında boşanmıştı.