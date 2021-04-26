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1 Mayıs hangi güne denk geliyor? 1 Mayıs 2021 resmi tatil mi?

1 Mayıs hangi güne denk geliyor? 1 Mayıs 2021 resmi tatil mi?

Her yıl düzenli olarak anılan 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'nın hangi güne denk geldiği ve 1 Mayıs resmi tatil mi sorusu gündemde yerini aldı. Peki 1 Mayıs hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi?