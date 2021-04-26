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- 1 Mayıs hangi güne denk geliyor? 1 Mayıs 2021 resmi tatil mi?
1 Mayıs hangi güne denk geliyor? 1 Mayıs 2021 resmi tatil mi?
- Haber Merkezi
- 26.04.2021 - 12:51
- Güncelleme : 26.04.2021 - 12:53
Her yıl farklı günlere denk gelen resmi tatil günleri, vatandaşların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor.
Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı'na kısa bir zaman kala '1 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?' sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.
Peki,1 Mayıs ne zaman, hangi gün? 1 Mayıs resmi tatil mi? İşte detaylar...
1 MAYIS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
1 Mayıs İşçi Bayramı, bu yıl sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının uygulandığı Cumartesi gününe denk geliyor.
1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?
Pek çok ülkede, resmî tatil olarak kabul edilen 1 Mayıs, Türkiye'de ilk kez 1923 tarihinde resmî olarak kutlanmıştır. 2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir.
22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı yasanın, 27 Nisan 2009 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte 1 Mayıs, resmi tatil olarak ilan edilmiştir.