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- 1 Mayıs İşçi Bayramı: Anlamlı ve farklı Emek ve Dayanışma Günü mesajları
1 Mayıs İşçi Bayramı: Anlamlı ve farklı Emek ve Dayanışma Günü mesajları
- Haber Merkezi
- 01.05.2021 - 09:18
- Güncelleme : 01.05.2021 - 09:23
Koronavirüs salgını nedeniyle 1 Mayıs İşçi Bayramı evlerde kutlanacak.
Sosyal medyada 1 Mayıs İşçi Bayramı ile ilgili paylaşım yapacak olan vatandaşlar, en güzel, anlamı ve farklı 1 Mayıs mesajlarını araştırıyorlar.
İşçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan ve birçok ülkede resmi tatil ilan edilen 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı, ülkemizde 1923 yılından beri kutlanmaktadır.
İşte 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlama mesajları ve sözleri...
1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI
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Taşları anıta çeviren her işçinin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlu olsun!
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"Bir metre iş yapmayı, bir kilometre söz vermeye değişmem." Çalışan ve iş arayan her emekçinin 1 Mayıs'ı kutlu olsun...
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Bir ürünün mimari onu tasarlayan değildir, bir ürünün gerçek mimari onu ortaya çıkaran işçilerdir.
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Emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü olan 1 Mayıs’ımız kutlu olsun.
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Dayanışmanın, iyiliğin, birliğin ve güzelliğin birleştiği 1 Mayıs’ta tüm işçi kardeşlerimizi kutluyoruz.
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Emek, sermayeye öncüldür ve ondan bağımsızdır. Sermaye ancak emeğin meyvesidir ve emek olmadan sermaye olmazdı. Emek sermayeden üstündür ve daha büyük önem arz eder.
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”Hiçbir işte istikbal yoktur, istikbal işe sahip olan kişinin elindedir.” Hepinizin istikbali açık 1 Mayıs'ı kutlu olsun...
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1 Mayıs barış, demokrasi ve güvenIi bir gelecek için mücadele günüdür. Dayanışmanın, iyiliğin, birliğin ve güzelliğin birleştiği 1 Mayıs’ta tüm işçi kardeşlerimizi kutluyoruz.
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Alın terini, çalışmanın onuru ve helal kazanç sağlamayı emeğin hazinesi olarak gören, ülkemizi kalkındırma ve zenginleştirme adına tüm gayreti ile çalışan işçi ve emekçilerimizin “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü en hassas duygularla tebrik eder sağlıklı, başarılı ve mutlu yarınlar dilerim.
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”Seveceğin bir iş seçersen, yaşamında bir gün bile çalışmış olmazsın.” (Confucius) Herkesin sevdiği işi yapması dileğiyle…
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En kutsal kazanç alın teri ile kazanılan helal kazançtır. 1 Mayıs’ta bu helal kazanç üzerine kurulmuş en önemli gündür. Bu özel gününüzü kutluyorum.
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Birlik ve dayanışma inancıyla emek, barış ve özgürlük mücadelesinde tüm ezilenlerin 1 Mayıs işçi bayramını kutlarım.
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Emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü olan 1 Mayıs’ımız kutlu olsun.
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Vermeyin insana izin; kanması ve susması için, hakkını alması için kitleyi bilinçlendirin, bizlerin ellerindedir gelen ışıklı günler.
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Baş olmak için arı gibi çalışmak gerekir. Mümin Sekman
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Çalışmak, en hayırlı sermayedir. Hz. Ömer
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Çalışmadaki devamlılık, her güçlüğü yener. Anthony Trollope
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Yavaş ve sabırla çalışma, güzel işler üretir. Çin Atasözü
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Ne kadar çok çalışırsan, o kadar mesut olursun. Charles Dickens
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Çalışırken, en çirkin insan bile güzeldir. Hz. Muhammed
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En büyük makam en büyük hak çalışanlara ait olacaktır. Atatürk
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İnsana ancak kendi çalıştığının, karşılığı vardır. Kur’an-ı Kerim