Her 1 Mayıs'ta inşaatta çekilen fotoğrafını paylaşan İbrahim Tatlıses bu yılı pas geçti.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tehdidi nedeniyle meydanlarda yapılan 1 Mayıs kutlamaları ertelendi. Türkiye'de 1 Mayıs'ı meydanlarda kutlamak isteyenler olsa da güvenlik güçleri izin vermedi.

Evde kalan emekçiler, sosyal medyadan paylaştıkları mesajlarla 1 Mayıs'ı kutladı.

İBRAHİM TATLISES KLASİĞİ

Her yıl 1 Mayıs'ı inşaatta çekilen fotoğrafıyla kutlayan İbrahim Tatlıses, bu yıl mevcut fotoğrafını paylaşmadı.

Tatlıses, geçtiğimiz yıllarda inşaatta çekilen fotoğraflarını paylaşarak kendisinin de bir dönem işçi olduğunu hatırlatarak 1 Mayıs'ı kutluyordu.

KEMAL SUNAL'IN 1 MAYIS SAHNESİ

1 Mayıs klasikleri arasında yer alan başka bir hatırlatmamız da Kemal Sunal görüntüleri..

Efsane oyuncu Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı Köşeyi Dönen Adam filminde yer alan ve Türk sinemasına damga vuran 1 Mayıs sahnesi yine akıllara geldi. Bizce Kemal Sunal gibi bir efsaneyi anmadan 1 Mayıs kutlaması yapılmaz.

Filmin o sahnesinde Kemal Sunal'ın, 1 Mayıs yürüyüşüne katılan işçilerin arasına karışarak slogan attığı görülüyor.

Hatırlanacağı üzere Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı filmde, Türk sinemasının efsane isimlerinden Ali Şen de yer almıştı.

" target="_blank">Kemal Sunal - Köşeyi Dönen Adam - 1 Mayıs VİDEO

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