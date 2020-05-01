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    1 Mayıs klasikleri

    1 Mayıs klasikleri

    Her 1 Mayıs'ta inşaatta çekilen fotoğrafını paylaşan İbrahim Tatlıses bu yılı pas geçti.
    • Haber Merkezi
    • 01.05.2020 - 16:38
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    1 Mayıs klasikleri

    Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tehdidi nedeniyle meydanlarda yapılan 1 Mayıs kutlamaları ertelendi. Türkiye'de 1 Mayıs'ı meydanlarda kutlamak isteyenler olsa da güvenlik güçleri izin vermedi.

    Evde kalan emekçiler, sosyal medyadan paylaştıkları mesajlarla 1 Mayıs'ı kutladı.

    İBRAHİM TATLISES KLASİĞİ

    Her yıl 1 Mayıs'ı inşaatta çekilen fotoğrafıyla kutlayan İbrahim Tatlıses, bu yıl mevcut fotoğrafını paylaşmadı.

    Tatlıses, geçtiğimiz yıllarda inşaatta çekilen fotoğraflarını paylaşarak kendisinin de bir dönem işçi olduğunu hatırlatarak 1 Mayıs'ı kutluyordu.

    KEMAL SUNAL'IN 1 MAYIS SAHNESİ

    1 Mayıs klasikleri arasında yer alan başka bir hatırlatmamız da Kemal Sunal görüntüleri..

    Efsane oyuncu Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı Köşeyi Dönen Adam filminde yer alan ve Türk sinemasına damga vuran 1 Mayıs sahnesi yine akıllara geldi. Bizce Kemal Sunal gibi bir efsaneyi anmadan 1 Mayıs kutlaması yapılmaz.

    Filmin o sahnesinde Kemal Sunal'ın, 1 Mayıs yürüyüşüne katılan işçilerin arasına karışarak slogan attığı görülüyor.

    Hatırlanacağı üzere Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı filmde, Türk sinemasının efsane isimlerinden Ali Şen de yer almıştı.

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