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1 Mayıs klasikleri
- Haber Merkezi
- 01.05.2020 - 16:38
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tehdidi nedeniyle meydanlarda yapılan 1 Mayıs kutlamaları ertelendi. Türkiye'de 1 Mayıs'ı meydanlarda kutlamak isteyenler olsa da güvenlik güçleri izin vermedi.
Evde kalan emekçiler, sosyal medyadan paylaştıkları mesajlarla 1 Mayıs'ı kutladı.
İBRAHİM TATLISES KLASİĞİ
Her yıl 1 Mayıs'ı inşaatta çekilen fotoğrafıyla kutlayan İbrahim Tatlıses, bu yıl mevcut fotoğrafını paylaşmadı.
Tatlıses, geçtiğimiz yıllarda inşaatta çekilen fotoğraflarını paylaşarak kendisinin de bir dönem işçi olduğunu hatırlatarak 1 Mayıs'ı kutluyordu.
KEMAL SUNAL'IN 1 MAYIS SAHNESİ
1 Mayıs klasikleri arasında yer alan başka bir hatırlatmamız da Kemal Sunal görüntüleri..
Efsane oyuncu Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı Köşeyi Dönen Adam filminde yer alan ve Türk sinemasına damga vuran 1 Mayıs sahnesi yine akıllara geldi. Bizce Kemal Sunal gibi bir efsaneyi anmadan 1 Mayıs kutlaması yapılmaz.
Filmin o sahnesinde Kemal Sunal'ın, 1 Mayıs yürüyüşüne katılan işçilerin arasına karışarak slogan attığı görülüyor.
Hatırlanacağı üzere Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı filmde, Türk sinemasının efsane isimlerinden Ali Şen de yer almıştı.
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