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1 Mayıs'ta polise saldıran 12 şüpheli daha adliyeye sevk edildi

1 Mayıs'ta polise saldıran 12 şüpheli daha adliyeye sevk edildi İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde polise saldıran ve gözaltına alınan 12 şüpheli daha emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.