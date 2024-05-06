İHA
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, İstanbul'da olaylara sahne oldu.
Kapalı olmasına rağmen Taksim'e yürümek isteyen bazı gruplar polise zorluk çıkardı.
Bu kapsamda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, 1 Mayıs'ta yaşanan olaylarda yakalanan 35 kişi ile sonrasında güvenlik kamerası kayıtları ve yüz tanıma sistemiyle tespit edilen 30 zanlının emniyetteki işlemlerini tamamladı.
12 şüpheli daha tespit edildi
Taşkınlık çıkaran ve taş, sopa, demir çubuklarla polislere mukavemet gösteren 12 şüpheli daha tespit edildi. Kimlik bilgileri belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, 1 Mayıs gösterileri ile ilgili toplam 259 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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