1 Mayıs'ta Taksim'e yürümek isteyenlerle polis arasında arbede yaşandı Taksim'e ulaşmayı hedefleyen gruplar, polis engeliyle karşılaştı. Yürüyüşe geçen gruplarla güvenlik güçleri arasında yaşanan arbede kameralara yansıdı.

ensonhaber.com

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm yurtta kutlanıyor.

Güvenlik güçleri de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına Taksim ve çevresinde sıkı güvenlik tedbirleri aldı.

Önlemler kapsamında Taksim Meydanı, bariyerlerle çevrilerek girişlere kapatıldı.

Her yıl olduğu gibi bu sene de 1 Mayıs'ta Taksim'e çıkmak isteyen göstericilerle polisler arasında arbede yaşandı.

Taksim'e çıkmak isteyenlere müdahale edildi

Taksim'e Elmadağ mevkinden çıkmak isteyen 5 eylemci, ellerindeki pankartla yürümek istedi.

Yürüyüşe izin verilmemesinin ardından diretilince güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Yine Taksim'e yürümek isteyen bir başka grup olan 'Mücadele Birliği Platformu' da güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştı.

Sloganlar eşliğinde Taksim'e çıkmak isteyen gruba müdahale edilirken, üyeler gözaltına alındı.

Güvenlik önlemleri üst seviyede

Öte yandan Taksim'e çıkan tüm yollarda ve kavşaklarda trafik ekipleri hazır bekliyor.

Taksim Meydanı'ndan Tünel'e kadar İstiklal Caddesi'ne açılan tüm yollar ve sokaklarda da güvenlik önlemleri alındı.

Demir bariyerlerle kapatılan cadde ve sokaklarda polis ekipleri nöbet tutuyor.

Maltepe'de kutlanacak

Son olarak İstanbul’da bu yıl 1 Mayıs, Maltepe’de kutlanacak.

Miting alanının bulunduğu Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nın çevresi ve sahil yolunun bir kısmında kutlama öncesi geniş güvenlik önlemleri alındı.