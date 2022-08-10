10 Ağustos 2022 güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar oldu?

10 Ağustos 2022 güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar oldu?

Araç sahipleri "10 Ağustos 2022 bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu" sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen detaylar...

Güncel akaryakıt fiyatları, araç sahipleri tarafından sıklıkla takip ediliyor...

Benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle sürekli değişkenlik içerisinde...

Dövizdeki dalgalanmalarla birlikte değişen akaryakıt fiyatlarının ne kadar olduğu merak konusu oldu.

Araç sahipleri "10 Ağustos 2022 bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu" sorusuna yanıt aramaya başladı.

10 Ağustos çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 1 liralık indirim meydana geldi.

Motorine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 liralık indirim yapıldı, fakat yeni bir zam beklentisi gündeme geldi. Peki motorine zam mı gelecek?

Geçtiğimiz cumartesi günü benzinin litresi 2 lira 23 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 15 kuruş düşmüştü.

Şimdi ise bu gece yarısından geçerli olmak üzere geçtiğimiz aylarda 30 lirayı gören motorin litre fiyatına yeni bir indirim daha yapıldı ve fiyatlar 1 lira daha aşağı çekildi. Benzin litre fiyatında ise değişiklik yapılmadı.

Motorin fiyatları

İstanbul

Motorinin litresi ise İstanbul'da 22 lira 37 kuruşa geriledi.

Ankara

Ankara'da motorinin litresi 22 lira 46 kuruş oldu.

İzmir

Motorinin litresi İzmir'de ise 22 lira 47 kuruşa geriledi.

Benzin fiyatları

İstanbul'da benzinin litresi 20 lira ile 12 kuruşa geriledi.

Ankara

Ankara'da benzinin litresi 20 lira 17 kuruş oldu.

İzmir

Benzinin litresi İzmir'de ise 20 lira 15 kuruşa düştü.

LPG fiyatları

30 kuruşluk son zam sonrası İstanbul'da otogaz fiyatı 11,35 kuruş oldu.

Ankara'da ise litre fiyatı 11,37 TL,

İzmir'de ise 11,03 lira oldu.