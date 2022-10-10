Petrol
97.17
-0.77%
Euro
18.0518
-0.28%
Dolar
18.567
-0.26%
Altın
1.007
-0.73%
Borsa
3568
0.00%
Bitcoin
364.517
-0.10%
BTXN Coin
9.10
-7.33%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    10 Ekim 2022 altın fiyatları ne kadar oldu? İşte gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları...

    10 Ekim Pazartesi günü gram altın, cumhuriyet altını ve çeyrek altın fiyatları merak ediliyor. Gram altın son kapanışını 1.022,94 TL'den yapmıştı. Peki altın fiyatları ne kadar oldu?
    • 10.10.2022 - 09:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    10 Ekim 2022 altın fiyatları ne kadar oldu? İşte gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları...

    Altın fiyatları altın almak ve satmak isteyen vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 10 Ekim 2022 Pazartesi günü, altın fiyatları güne düşüşle başladı. Gram altın son günü 1.014,53 TL'den kapatmıştı. İşte gram, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları...

    Gram altın ne kadar?

    Gram altın 10 Ekim Pazartesi gününde 1.010,11 TL alış fiyatı ve 1.010,33 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

    Yarım altın ne kadar?

    Yarım altın önceki gün kapanışını 3.388,00 TL'den yapmıştı. Yarım altın bugün ise 3.302,00 TL alış fiyatı ve 3.350,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

    Çeyrek altın ne kadar?

    Çeyrek altın önceki gün kapanışını 1.694,00 TL'den yapmıştı. Çeyrek altın bugün ise 1.654,00 TL alış fiyatı ve 1.675,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

    Cumhuriyet altını ne kadar?

    Cumhuriyet altını önceki gün kapanışını 6.754,00 TL'den yapmıştı. Cumhuriyet altını bugün ise 6.595,00 TL alış fiyatı ve 6.678,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.


    'Dünyada rol belirleyen bir Türkiye olacağız'
    Gündem

    'Dünyada rol belirleyen bir Türkiye olacağız'

    Ordu'da domuz saldırısına uğrayan anne ve oğlunun durumu ağır
    3. Sayfa

    Ordu'da domuz saldırısına uğrayan anne ve oğlunun durumu ağır

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!
    Advertorial

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!

    Görüş Bildir