10 ilde maske takmak zorunlu hale getirildi

Korona ile mücadelede, "Kontrollü Sosyal Hayat" süreci ele alınırken, belirlenen bazı illerde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında sosyal mesafe kuralıyla birlikte en önemli tedbir uygulamalarından biri de maske kullanımı...

Türkiye'de, yoğunluk yaşanan pazar yerleri, marketler, AVM'ler, toplu ulaşım araçları, taksiler ile kuaförler ve berberlerde maske takmak zorunlu hale getirilirken, 10 şehirde de maske kullanımı zorunlu hale geldi.

HANGİ İLLERDE ZORUNLU

Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla ve Uşak İl Hıfzısıhha Kurulları, sokağa maskesiz çıkmayı yasakladı.

Maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı bu 10 ilin yanı sıra Gaziantep, İzmir, Adana gibi kentlerde de yoğunluğun oluştuğu bazı cadde ve çarşılara maskesiz girilmesi yasaklandı.

"MASKESİZ ADIM ATMAK YOK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Maskesiz olarak asla evin dışına adım atmayacağız." diyerek sokakta, markette, iş yerinde, her yerde fiziki mesafenin mutlaka korunması gerektiğini belirtmişti.

BAKAN KOCA: MASKESİZ ÇIKMAK SORUMLULUKLA BAĞDAŞMAZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da kontrollü sosyal hayatın salgına karşı yeni bir hayat tarzı olduğunu belirterek, virüs riskinin azaltmasının koşulunu "Maske + Sosyal Mesafe" ifadesiyle açıklamış, "Dışarıya maskesiz çıkmak, maskeyi yarı açık şekilde kullanmak sorumlulukla bağdaşmaz." değerlendirmesinde bulunmuştu.