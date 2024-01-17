10 ile FETÖ operasyonu! Ali Yerlikaya paylaştı: 32 şüpheli yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde FETÖ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Kıskaç-4” operasyonlarında 32 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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ensonhaber.com

Güvenlik güçleri, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Eli kanlı terör örgütü, yapılan operasyonlarla çözülmeye devam ediyor.

Emniyet güçleri, örgüt içerisinde faaliyet gösteren ve devletin tüm kurumlarına sızan şüphelilerinin izini sürüyor.

Bu kapsamda güvenlik güçleri yeni bir operasyon için düğmeye bastı.

"FETÖ’cülerle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyonun ayrıntıları şöyle verdi:

10 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KISKAÇ-4” Operasyonlarında 32 şüpheli Yakalandı.



Milli İrademize Darbe Yapmaya Yeltenen FETÖ’cülerle Mücadelemiz Kararlılıkla Devam Edecek.

"2 ev sahibi ve 4 aranan FETÖ üyesi şüpheli tespit edildi"

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince, FETÖ’ye yönelik 10 ilde gerçekleştirilen “KISKAÇ-4” Operasyonlarında:



Haklarında soruşturma yürütülen FETÖ mensuplarının gözaltına alınmamak ya da tutuklanmamak için örgüte yardım eden şahısların adlarına ev kiraladıkları ve bu “Gaybubet evlerinde” deşifre olmamak amacıyla gruplar halinde ikamet ettikleri tespit edilen 2 ev sahibi ve 4 aranan FETÖ üyesi şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonla yakalandı.

"GATA yapılanmasında 4 kişi yakalandı"

Örgütün sözde “Askeri Mahrem Yapılanması” içerisinde faaliyette bulunan, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edilen Konya merkezli Ankara, İstanbul, Bursa, Antalya, Ordu, Balıkesir, Tokat ve Afyonkarahisar olmak üzere 9 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı.



Örgütün sözde “GATA Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen Ankara ve Bursa’da gerçekleştirilen operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı.

İllerdeki operasyonlar

Örgüt içerisinde çeşitli meslek gruplarında faaliyet yürüten ve Bank Asya’da hesap artırım kayıtları bulunduğu tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik Balıkesir’de gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.



Örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen Aydın’da gerçekleştirilen operasyonda 1 şüpheli yakalandı.



Ayrıca “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ)” suçundan hakkında yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Bursa, Aksaray, Afyonkarahisar, Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonlarda toplam 5 şüpheli yakalandı.

"Örgütsel dokümanlar ele geçirildi"