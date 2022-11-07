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    10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım'da okullar ve resmi daireler açık mı?

    10 Kasım resmi tatil mi sorusu cevap arıyor. Vatandaşlar 10 Kasım'da okulların ve resmi dairelerin tatil olup olmayacağını merak ediyor. İşte merak edilen sorunun cevabı..
    • 07.11.2022 - 10:14
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 10:15
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    10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım'da okullar ve resmi daireler açık mı?

    Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım bu sene Perşembe gününe denk gelmektedir. Bu nedenle 10 Kasım 2022 tarihinde resmi tatil olup olmayacağı merak uyandırdı.

    Vatandaşlar konuyla alakalı internette araştırmalarına hız kazandırdı. "10 Kasım resmi tatil olacak mı?", "10 Kasım'da okullar ve resmi daireler açık mı?" soruları yanıt arıyor.

    Atatürk'ü Anma Günü'nde başta Anıtkabir ve İstanbul Dolmabahçe Sarayı olmak üzere çeşitli törenler düzenlenecek. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Atatürk haftası sebebiyle yurt genelindeki okullarda anma etkinlikleri düzenlenecek.

    10 Kasım sebebiyle Perşembe günü resmi binalar ve ülkenin dış ülkelerde bulunan temsilciliklerinde bulunan bayraklar yas göstergesi olarak yarıya indirilecek.

    10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım da okullar ve resmi daireler açık mı? #1

    10 Kasım tatil mi?

    10 Kasım tatil mi sorusu son günlerde sıklıkla sorulmaya başladı. 10 Kasım resmi tatil değildir. 10 Kasım'da okullar ve resmi daieler normal işleyişine devam edecektir..


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