10 Kasım'da okullar ve iş yerleri resmi tatil mi? 10 Kasım günü resmi tatil oluyor mu?

10 Kasım'da okullar ve iş yerleri resmi tatil mi? 10 Kasım günü resmi tatil oluyor mu?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Peki 10 Kasım resmi tatil mi ve okullar, iş yerleri resmi tatil olacak mı?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nün resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Peki 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te yaşamını yitiren Mustafa Kemal Atatürk anısına her sene tutulan ulusal yas olarak bilinen 10 Kasım günü okullar tatil olacak mı?

10 Kasım resmi tatil mi?

10 Kasım günü okulların olup olmadığı araştırılmaya başlandı. 10 Kasım saat 09.05'te çalan siren sesleriyle beraber ülke genelinde 2 dakika süreyle Atatürk anısına saygı duruşuna geçiliyor. Sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi binası önündeki bayraklar dışında Türkiye'deki bütün resmi binalarda ve ülkenin dış temsilciliklerde bulunan bayrakları, yas göstergesi nedeniyle yarıya indiriliyor.

10 Kasım bu sene Perşembe gününe denk gelmekte. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, resmi tatil olarak kabul edilmemekte.10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde okullar da tatil olmamakta. Aynı şekilde iş yerleri de tatil olmuyor.

2022 yılı resmi tatiller listesi!

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi