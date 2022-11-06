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- 10 Kasım'da okullar ve iş yerleri resmi tatil mi? 10 Kasım günü resmi tatil oluyor mu?
10 Kasım'da okullar ve iş yerleri resmi tatil mi? 10 Kasım günü resmi tatil oluyor mu?
- 06.11.2022 - 12:05
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nün resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Peki 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te yaşamını yitiren Mustafa Kemal Atatürk anısına her sene tutulan ulusal yas olarak bilinen 10 Kasım günü okullar tatil olacak mı?
10 Kasım resmi tatil mi?
10 Kasım günü okulların olup olmadığı araştırılmaya başlandı. 10 Kasım saat 09.05'te çalan siren sesleriyle beraber ülke genelinde 2 dakika süreyle Atatürk anısına saygı duruşuna geçiliyor. Sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi binası önündeki bayraklar dışında Türkiye'deki bütün resmi binalarda ve ülkenin dış temsilciliklerde bulunan bayrakları, yas göstergesi nedeniyle yarıya indiriliyor.
10 Kasım bu sene Perşembe gününe denk gelmekte. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, resmi tatil olarak kabul edilmemekte.10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde okullar da tatil olmamakta. Aynı şekilde iş yerleri de tatil olmuyor.
2022 yılı resmi tatiller listesi!
Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe
Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi