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    103 emekli amiralin bildirisine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturma

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 103 emekli amiralin yayınladığı bildirinin ardından soruşturma başlattı.
    • AA
    • 04.04.2021 - 10:39
    • Güncelleme : 04.04.2021 - 10:56
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    103 emekli amiralin bildirisine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturma

    İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının ardından, Türkiye'nin uluslararası anlaşmalara yönelik tutumuna karşı eleştiriler yapıldı.

    Buna karşılık Türkiye'nin Montrö ve Lozan gibi anlaşmalardan çıkmasının mümkün olmayacağı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından net şekilde ifade edilmişti.

    Ancak 103 emekli amiral, açıklamalara rağmen bir bildiri yayınladı.

    HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI

    Bildirinin bir darbe girişimi tehdidini anımsatmasının ardından vatandaşlar tarafından duruma tepki yağarken, Ankara'dan hukuki sürece ilişkin adım atıldı.

    SORUŞTURMA AÇILDI

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bildiri ile ilgili re'sen soruşturma başlattı.

    103 emekli amiralin bildirisine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ndan soruşturma #1

    103 EMEKLİ AMİRALİN BİLDİRİSİ

    Emekli amirallerin yayınladığı bildiride şu ifadelere yer verilmişti:

    "Türk Boğazları, dünyanın en önemli suyollarından biri olup, tarih boyunca çok uluslu antlaşmalara göre yönetilmiştir. Bu antlaşmaların sonuncusu ve Türkiye'nin haklarını en iyi şekilde koruyan Montrö; sadece Türk Boğazlarından geçici düzenleyen bir sözleşme değil, Türkiye'ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve Boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran, Lozan Barış Antlaşmasını tamamlayan büyük bir diplomasi zaferidir.

    Montrö, Karadeniz'e kıyıdaş ülkelerin güvenliğinin temel belgesi olup Karadeniz'i barış denizi yapan sözleşmedir. Montrö, Türkiye'nin herhangi bir savaşta, savaşan taraflardan birinin yanında istemeden savaşa girmesini önleyen bir sözleşmedir.

    Montrö, Türkiye'nin II. Dünya Savaşında tarafsızlığını korumasına imkân yaratmıştır. Bu ve benzeri nedenlerle, Türkiye'nin bekasında önemli bir yer tutan Montrö Sözleşmesinin tartışma konusu yapılmasına, masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz.

    Diğer taraftan; son günlerde basında ve sosyal medyada yer alan kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için çok derin bir üzüntü kaynağı olmuştur.

    TSK ve özellikle Deniz Kuvvetlerimiz son yıllarda; çok bilinçli bir FETÖ saldırısı yaşamış ve çok değerli kadrolarını bu hain kumpaslara kurban vermiştir. Bu kumpaslardan çıkarılacak en önemli ders; TSK'nin, anayasanın değişmez, değiştirilmesi teklif edilemez temel değerlerini titizlikle sürdürmesi zaruretidir.

    "TÜM VARLIĞIMIZLA KARŞI ÇIKIYORUZ"

    Bu gerekçelerle, TSK ve Deniz Kuvvetlerimizi bu değerlerin dışına çıkmış, Atatürk’ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabalarını kınıyor ve tüm varlığımızla karşı çıkıyoruz.

    Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir. Türk Milletinin bağrından çıkan şanlı bir geçmişe sahip, Ana ve Mavi Vatan'ın koruyucusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda yetiştirilmesi elzemdir.

    Ülkemizin her köşesinde denizde, karada, havada, iç güvenlik bölgesinde ve sınır ötesinde fedakârca görev yapan, Mavi Vatandaki hak ve menfaatlerimizin korunması için Atatürk'ün gösterdiği yolda canla başla çalışan cefakâr Türk Denizcilerimizinyanındayız."

    BİLDİRİYE İMZA ATAN EMEKLİ AMİRALLER

    1. E. Amiral Ergun MENGİ
    2. E. Amiral Alaettin SEVİM
    3. E. Amiral Nazif ÖZDAĞDEVĠREN
    4. E. Amiral Işık BİREN
    5. E. Amiral Ahmet ŞENOL
    6. E. Amiral Hasan HOŞGİT
    7. E. Amiral Vedat ERSİN
    8. E. Amiral Metin AÇIMUZ
    9. E. Amiral Atilla KEZEK
    10.E. Amiral Nurhan KAHYAOĞLU
    11.E.Amiral Önder ÇELEBİ
    12.E.Amiral Metin POYRAZLAR
    13.E.Amiral Mücahit ŞİŞLİOĞLU
    14.E.Amiral Engin BAYKAL
    15.E.Amiral Hüseyin ÇİFTÇİ
    16.E.Amiral Atilla KIYAT
    17.E.Amiral Vehbi ALPMAN
    18.E.Amiral Celal PARLAKOĞLU
    19.E.Amiral Mustafa Ekmel ÖZDENGİL
    20.E.Amiral Serdar DÜLGER
    21.E.Amiral Abdullah METE
    22.E.Amiral Ertan DEMİRTAŞ
    23.E Amiral Orhun ÖZDEMİR
    24.E.Amiral Ersin GÜLER
    25.E.Amiral Nadir KINAY
    26.E.Amiral Hüseyin HOŞGİT
    27.E Amiral İlker GÜVEN
    28.E.Amiral Baha EREN
    29.E.Amiral Abdullah GAVREMOĞLU
    30.E.Amiral Şükrü BOZOĞLU
    31.E.Amiral Hakan ERCAN
    32.E.Amiral Mesut ÖZEL
    33.E.Amiral Taner EZGÜ
    34.E.Amiral İbrahim AKIN
    35.E.Amiral Ömer AKDAĞLI
    36.E.Amiral Mehmet OTUZBİROĞLU
    37.E.Amiral Taner BALKIŞ
    38.E.Amiral İzzet ARTUNÇ
    39.E.Amiral Hakan ERAYDIN
    40.E.Amiral Mehmet Ali ÇINAR
    41.E.Amiral Deniz DAĞLILAR
    42.E.Amiral Yalçın ERTUNA
    43.E.Amiral Türker ERTÜRK
    44.E.Amiral Aydın CANEL
    45.E.Amiral Sami ÖRGÜÇ
    46.E.Amiral Yalçın KAVUKÇUOĞLU
    47.E.Amiral Nazım ÇUBUKÇU
    48.E.Amiral Ahmet AKSOY
    49.E.Amiral Can ERENOĞLU
    50.E.Amiral Doğan HACİPOĞLU
    51.E.Amiral Abdullah AKGÜL
    52.E.Amiral Aziz ÖZTÜRK
    53.E.Amiral A.Serdar AKINSEL
    53.E.Amiral İlker GÜVEN
    54.E.Amiral Mustafa İPTEŞ
    55.E.Amiral Caner BENER
    56.E.Amiral Nejat BERKSUN
    57.E.Amiral Kadir SAĞDIÇ
    58.E.Amiral Tayfun TANSAN
    59.E.Amiral İskender YILDIRIM
    60.E.Amiral Ali Yüksel ÖNEL
    61.E.Amiral Uğur YİĞİT
    62.E.Amiral Mustafa ÖZBEY
    63.E.Amiral Cem GÜRDENİZ
    64.E.Amiral Bülent BOSTANOĞLU
    65.E.Amiral Murat BİLGEL
    66.E.Amiral Cengiz ALPÖZÜ
    67.E.Amiral Serdar Okan KIRÇİÇEK
    68.E.Amiral Tufan MİMİR
    69.E.Amiral Turgut TUFAN
    70.E.Amiral Turhan ÖZER
    71.E.Amiral Alper TEZEREN
    72.E.Amiral Mustafa ÜLTANUR
    73.E.Amiral Ruhsar SÜMER
    74.E.Amiral Cemal ÜREN
    75.E.Amiral Gündüz Alp DEMİRUS
    76.E.Amiral Deniz CORA
    77.E.Amiral Gürkan İNAN
    78.E.Amiral Atilla TONGUÇ
    79.E.Amiral Mustafa KARASABUN
    80.E.Amiral Erol YÜKSEL
    81.E.Amiral Özbek GÜRGÜN
    82.E.Amiral Bülent OLCAY
    83.E.Amiral Nejat GÜLDİKEN
    84.E.Amiral Turgay ERDAĞ
    85.E.Amiral İsmail TAYLAN
    86.E.Amiral Aydın GÜRÜL
    87.E.Amiral Raif NALDEMİR
    88.E.Amiral Numan ALANSAL
    89.E.Amiral Tanzar DİNÇER
    90.E.Amiral Erol ADAYENER
    91.E.Amiral Haluk Sayın
    92.E.Amiral Ferhat FERHANOĞLU
    93.E.Amiral Mehmet Ali ÖZGÜVEN
    94.E.Amiral Ali Sadi ÜNSAL
    95.E.Amiral Doğan DENİZMEN
    96.E.Amiral Taner AKKAYA
    97.E.Amiral Necati KURT
    98.E.Amiral Tayfun URAZ
    99.E.Amiral Engin HEPER
    100.E. Amiral Hayati BİLGİÇ
    101.E. Amiral Hasan Nihat DOĞAN
    102.E. Amiral Ömer Bayram ÇETİN
    103.E.Amiral Mithat Kemal ALGÜL

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