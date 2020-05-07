Tunceli'de gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

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Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, gri kategoride aranan Mehmet Fatih Demir olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı, dün Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

GRİ LİSTEDE ARANAN TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

O teröristlerden birinin, gri listede aranan Mahsum kod adlı Mehmet Fatih Demir olduğu açıklandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle Gri Liste'de yer alan Mahsum kod adlı Mehmet Fatih Demir adlı terörist olduğu tespit edilmiştir."