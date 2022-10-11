11 Ekim ne günü? 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü mü? İşte Dünya Kız Çocukları günü mesajları ve sözleri!

11 Ekim ne günü? 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü mü? İşte Dünya Kız Çocukları günü mesajları ve sözleri!

11 Ekim'in ne günü olduğu merak ediliyor. Birleşmiş Milletler tarafından alınan kararla birlikte 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü olarak ilan edildi. İşte Dünya Kız Çocukları günü mesajları...

Pek çok vatandaş "11 Ekim ne günü?" sorusunu merak ediyor. Arama motorlarında bugünün anlamı sorgulanıyor. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü olarak biliniyor. Bugün, Türkiye başta olmak üzere Kanada ve Peru’da her sene 11 Ekim’de kutlanıyor. İşte Dünya Kız Çocukları Günü mesajları ve sözleri...

Dünya Kız Çocukları Günü mesajları!

Bu özel gün, 2012 yılında Birleşmiş Milletler tarafından alınan bir kararla, kız çocuklarının cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldığı eşitsizlik konusundaki farkındalığın artırılması amacıyla kutlanmaya başlanmıştır. Ayrıca beslenme,eğitim hakkı, yasal haklar, kadına yönelik şiddet ve zorla evlilik konuları da Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında konuşulmaktadır.

İşte bugüne özel mesajlar...

Babalar ne kadar güldürürse kızları o kadar hayat saçar, kızları ne kadar gülerse hayata o denli meydan okur… Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun.



Dünya Kız Çocukları Günü mesajları Kız çocuklarının eşitçe eğitim alabildiği, ayrımcılığa maruz kalmadığı, hayatları boyunca kendi kararlarını alabildiği bir dünya diliyoruz.

Bir kızı olmalı insanın. Canıyla canlandığın, varlığıyla anlamlandığın, Özlemiyle ve iç çekişlerinle dağ dağ efkarlandığın. Bir kızı olmalı insanın. "Dünya bir yana, kızım bir yana" diyebildiğin. (Nazım Hikmet)

Bir kız çocuğu eğitilirse, bir anne yetişir. Bir anne okursa, tüm insanlık aydınlanır. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun.