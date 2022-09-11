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    11 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar oldu?

    Araç sahipleri "11 Eylül 2022 bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu" sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen detaylar...
    • 11.09.2022 - 10:39
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    11 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar oldu?

    Güncel akaryakıt fiyatları, araç sahipleri tarafından sıklıkla takip ediliyor...

    Benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle sürekli değişkenlik içerisinde...

    Son günlerde petrol piyasasında gözlemlenen yükselişin ardından akaryakıt fiyatları gündemden düşmüyor.

    6 Eylül'de motorine uygulanan 69 kuruşluk zammın ardından araç sahiplerini üzecek bir haber daha geldi.

    Motorin fiyatlarına 7 Eylül itibarıyla 77 kuruş daha zam geldi.

    Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre 8 Eylül Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 1 lira 14 kuruş indirim geldi.

    Dövizdeki dalgalanmalarla birlikte değişen akaryakıt fiyatlarının ne kadar olduğu merak konusu oldu.

    İşte, 11 Eylül güncel akaryakıt fiyatları...

    GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

    İstanbul

    İstanbul Motorin litresi 24.88 liradan satılıyor.

    Benzinin litresi 19.24 liradan satılıyor.

    Ankara

    Ankara Motorin litresi 24.99 liradan satılıyor.

    Benzinin litresi 19.38 liradan satılıyor.

    İzmir

    İzmir Motorin litresi 25.01 liradan satılıyor.

    Benzinin litresi 19.36 liradan satılıyor.

    11 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar oldu? #1


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