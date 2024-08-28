11 ilde FETÖ operasyonu: 20 şüpheli yakalandı İçişleri Bakanlığı 11 ilde FETÖ'ye yönelik devam eden Kıskaç-25 operasyonlarında 20 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Haber Merkezi

Güvenlik güçlerimiz, terörle mücadelede kararlı adımlar atmaya devam ediyor.

Operasyonlar, ülkenin dört bir yanında hız kesmeden sürdürülüyor ve terör örgütlerine karşı etkin bir şekilde mücadele ediliyor.

İçişleri Bakanlığı, Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik gerçekleştirilen Kıskaç-25 operasyonuna dair detayları kamuoyuyla paylaştı.

20 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bakanlıktan yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

FETÖ'YE YÖNELİK OPERASYONLARIMIZ KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR



11 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-25” operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Terör örgütleri ve onların iş birlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek

OPERASYONUN DETAYLARI