11 ilde organize suç örgütüne operasyon: 35 şüpheli yakalandı

Yurt genelinde suçluların yakalanarak adalete teslim edilmesi için operasyonlar aralıksız ve kararlı bir şekilde devam ediyor.

Son operasyonda dair detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı.

35 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Aydın merkezli 11 ilde hesaplarında 2,5 milyar TL'lik işlem hacmi bulunan elebaşılığını K.U. ve H.İ.K'nin yaptığı "organize suç örgütüne" yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda, 2 elebaşının da içerisinde bulunduğu 35 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 33'ü tutuklandı. 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerinin işlemi devam ediyor.

TESPİT EDİLEN SUÇLAR

Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçtikleri vatandaşlarımızı sahte borsa uygulamalarına yönlendirerek dolandırdıkları, suç gelirlerini; sözde yatırım, finans ve kripto danışmanlığı adı altında kurdukları paravan şirketler üzerinden akladıkları tespit edildi.

Aydın merkezli Hatay, İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Mardin, Muğla, Antalya, İzmir, Niğde ve Sinop'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından savcılıklarca haklarında soruşturma başlatıldı.

ELE GEÇİRİLENLER

Şüpheli ve şirketlere ait, yaklaşık 300 milyon TL değerinde; 10 adet araç, 16 adet arazi, 2 adet ev, 814 adet banka ve 35 adet kripto hesabına el konuldu.