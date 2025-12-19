Levent Gültekin gözaltına alındı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Geleneksel medyadan ayrılarak YouTube yayınlarına başlayan gazeteciler kervanına eklenenlerden biri de Levent Gültekin'di.

Gültekin sık sık yaptığı sert çıkışlarla gündeme gelirken dün gece saatlerinde oturduğu kafede gözaltına alındı.

Gültekin'in, YouTube kanalında 17 Aralık'ta yaptığı programdaki ifadeleri nedeniyle “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” iddiasıyla gözaltına alındığı açıklandı.

OTURDUĞU KAFEDE GÖZALTINA ALINDI

Gültekin'in avukatı Çağrı Çetin, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çetin, “Müvekkilim Levent Gültekin, saat 01.20’de Bebek’teki bir kafeden gözaltına alındı. Güvenlik şube tarafından Vatan Caddesi İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü” bilgisini paylaştı.

Kendi YouTube kanalındaki yayınında kullandığı bazı ifadeler nedeniyle “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” iddiasıyla gözaltına alınan Gültekin’in ifadesinde şunları söylediği öğrenildi:

"ADINI VEREREK KİMSEYE HAKARET ETMEDİM"

"Videoyu ben kendi ikamet adresimde 17 Aralık 2025 tarihinde akşam saatlerinde çektim. Video içeriğinin tamamını hatırlıyorum ancak ben dosyada çözümleme metninde herhangi bir suç unsuru görmedim.

Hangi yanıltıcı bilgiyi yaydığıma dair somut bir tespit yok. Video baştan sona tamamen siyasi yorum, güncel olayların yorumu. Adını vererek herhangi bir kimseye hakaret ettiğim bir cümle dahi yok.

O yüzden herhangi bir savunma yapacak durumum yok. Suç unsuru olarak kabul edilen kısımların tespiti yapılmadığı için savunma yapabilecek durumda değilim."

SERBEST BIRAKILDI

Gültekin, savcılık ifadesi alınmadan dosya üzerinden adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Gültekin çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.