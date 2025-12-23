11. Yargı Paketi Meclis'te: 'Akıl hastasıyım' deyip çıkış dönemi bitiyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk Ceza Kanunu’nun 57. maddesi uyarınca, suç işlediği sırada tam akıl hastası olduğu belirlenen kişilere ceza verilmiyor, akıl hastanesine yatırılmaları şeklinde güvenlik tedbiri uygulanıyor.

Ancak mevcut uygulamada, bu kişilerin kimi zaman 1-2 aylık gözlem sonrası “topluma karışabilir” raporuyla tahliye edilmesi, kamu güvenliği açısından ciddi risklere yol açıyor.

YENİ YARGI PAKETİNDE YENİ DÜZENLEME

Son dönemde yaşanan ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran olaylar, özellikle ağır suçlara karışan bazı şüphelilerin erken taburcu edilmesini yeniden tartışmaya açtı.

Adalet Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, yeni yargı paketinde bu riski azaltacak önemli bir düzenleme yer alıyor.

AKIL HASTANESİNDE YATMA ZORUNLULUĞU

Ensonhaber muhabiri Rojda Altıntaş'ın haberine göre, ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda akıl hastanesinde en az 1 yıl, 10 yıldan fazla hapis cezası gerektiren suçlarda ise en az 6 ay yatış zorunlu olacak.

Düzenlemeyle, kısa süreli gözlem sonrası verilen tahliye raporlarının önüne geçilmesi ve gerçek iyileşme sağlanmadan kişilerin topluma karışmasının engellenmesi amaçlanıyor. Son kararı yine mahkeme verecek ancak asgari süre dolmadan “tehlikelilik ortadan kalktı” raporu düzenlenemeyecek.

OLUMSUZ ÖRNEKLER ORTADAN KALKACAK

Tartışmanın fitilini ateşleyen son örnek Aydın’dan geldi. Üç yıl önce evlendiği eşini boğazını keserek öldüren ve geçtiğimiz günlerde “akli dengesinin yerinde olmadığı” gerekçesiyle serbest bırakılan fail, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine yeniden tedavi altına alındı.

Ancak bu tedavi de 1,5 ay sürdü. Şahıs, kısa sürede bir kez daha serbest kaldı.

Yeni düzenlemenin hedefi tam da bu tablo. Erken taburcu, geç gelen felaket zincirini kırmak.