11. Yargı Paketi'nin yürürlüğe girmesinin ardından cezaevlerinden tahliyeler başladı

11. Yargı Paketi, yürürlüğe kondu.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından Ceza İnfaz Kurumları’nda düzenlemeden yararlanan hükümlülerin de işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevinden tahliyelerine başlandı.

HÜKÜMLÜ YAKINLARI CEZAEVLERİNE KOŞTU

Tahliye haberini alan hükümlü yakınları, öğlen saatlerinden itibaren Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları önünde bekleyişe geçti.

Cezaevi önünde zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

"DEVLETİMİZ BUNLARA SAHİP ÇIKSIN"

Oğlu 15 yıl hapis cezası alan ve 7 yıldır cezaevinde bulunan Murat Karadağ, gözyaşlarını tutamadı.

Karadağ, yaşadıkları süreci ve beklentilerini şu sözlerle dile getirdi:

15 yıl yemiş, az değil, bir ömürdür. Aklı başlarına alsınlar. Bu cezaevi kötüdür, git gel perişan olduk. Devletimiz de bunlara sahip çıksın. Bu gençlere bir şey yapsınlar, iş imkanı bulsunlar.



Önce iş. Diyarbakır perişandır, Diyarbakır açtır. Gençler sokaklardadır, işsizdir. Oğlum 7 senedir içerideydi, bu aftan yararlandı, bekliyoruz. İnşallah çıkar.

"ALLAH ONLARDAN RAZI OLSUN"

Diyarbakır'da Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsünde yakınının çıkmasını bekleyen Sultan Agar, ''Eltimin gelini için geldik. 4 senedir cezaevindeydi. Bize çok mutlu bir haber verdiler. Allah onlardan razı olsun. 11'inci yargı paketini çıkaranlara teşekkür ediyoruz.

Cezaevi önüne geldik, tahliyesini bekliyoruz, çok mutluyuz. Bu kadar erken olacağını bilmiyorduk. Bugün kandil, bu haber de bize mutluluk getirdi'' dedi.

KOCAELİ'DE DE BENZER GÖRÜNTÜLER KAYDEDİLDİ

Benzer görüntüler İzmit ilçesindeki Kocaeli Cezaevi İnfaz Kurumları Kampüsü’nde de geldi.

Yakınları cezaevinin önüne gelerek hükümlülerin çıkışlarını bekledi.

Hazırlıkları ve gerekeli evrakları tamamlanan hükümlüler ise tahliye edildi.

"İÇERDEKİLER KADAR DIŞARDAKİLERİN DE SEVİNCİNİ GÖRMENİZİ İSTERDİM"

Düzenlemeden faydalanan yakınını karşılamaya geldiğini söyleyen Yakup Yaman, Sevdiğim biri uyuşturucu içmekten içerideydi. Onu görmeye geldim. İçerdekiler kadar dışardakilerin de sevincini görmenizi isterdim. Vatana ve millete iyi bir haber oldu. Aynı hataları tekrarlayıp buraya gelmemelerini ümit ediyorum. Çıkan mahkumlara bir daha buraya gelmemeleri için öğüt vermek isterim.

Berat edenlere geçmiş olsun diyorum. Devletimizden Allah razı olsun. Kendisi yaklaşık 11 yıldır içerdeydi girdi, çıktı. İnşallah bir daha girmez onu umut ediyoruz. Önemli olan dışarıya çıkmak değil, dışarıya çıktıktan sonra bir daha içeriye girmemek. Burada cezalarını çektiklerini düşünüyorum. Bir daha tekrarlanmaması hepsi için hayırlı olacak. Devletin aldığı bu kararı değerlendirmelerini istiyorum" ifadelerini kullandı.

YAKLAŞIK 50 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLECEK

31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar nedeniyle hüküm giyenler, denetimli serbestlik haklarından 3 yıl erken faydalanabilecek.

Bununla birlikte ilk etapta yaklaşık 50 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor.

KAPSAM DIŞI SUÇLAR

Terör ve örgütlü suçlar ile aile fertleri veya engellilerin hedef olduğu cinayetler, cinsel saldırı-istismar ve deprem sonucu meydana gelen öldürme suçlarında bu hak uygulanmayacak.