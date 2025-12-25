İstanbul'da trafik yoğunluğu iş çıkış saatlerinde yüzde 90'ı gördü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbulluların trafik çilesi dayanılmaz bir noktaya ulaştı.

Kentte mesai bitimiyle trafik yoğunluğu arttı.

YÜZDE 90'A KADAR ÇIKTI

Yağışın da etkisiyle Anadolu ve Avrupa yakalarında trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.

Yoğunluk nedeniyle birçok noktada araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

ANAYOLLAR TAMAMEN KİTLENDİ

Anadolu yakası D-100 Karayolu Yenisahra mevki ile Avrupa Yakası Okmeydanı mevkiinde trafik adeta durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre, saat 19.15 itibariyle kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 90 olarak ölçüldü.

ARAÇ KUYRUKLARI GÖRÜNTÜLENDİ

Şehir genelinde etkili olan trafik yoğunluğu havadan görüntülenirken, ana yollar ve bağlantı güzergahlarındaki sıkışıklık devam ediyor.