Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) yapılan Özel Güvenlik sınavı tarihleri gündemdeki yerini aldı.

ÖGG 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme eğitim sınavına katılım sağlayacak olan adayların sınav tarihleri için meraklı bekleyişi sürüyor.

Özel ve kamu kurumlarında güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar için düzenlenecek olan 117. Dönem ÖGG sınavı için tarihler netleşti. Peki, 117. dönem Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) ne zaman? 2025 117. Dönem ÖGG sınav tarihi...

117. DÖNEM ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

EGM takvimine göre 117. ÖGG sınavı 19 Ekim Pazar günü saat 10:00'da uygulanacak. Sınav için adaylara giriş belgeleri 27 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında teslim edilecek.

Silahlı sınavlar için 100 + 25 silah bilgisi soru sayısına karşılık 150 dakika süre verilecek. Silahsız sınavda ise 100 spruya 120 dakika süre tanınacak.

Sınav sonuçları, soru ve cevapları ve itiraz süreçleri www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” adresinden yürütülecek.