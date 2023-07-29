11'nci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, arkadaşlarıyla Kapuzbaşı Şelalelerini gezdi

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Aslen Kayserili olan Türkiye’nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül geçtiğimiz günlerde Abdullah Gül Üniversitesi'nin mezuniyetine katıldı.

Adını taşıyan üniversitenin mezuniyet törenine katılan Gül, buradan öğrencilere önemli mesajlar verdi.

Kayseri'ye gelen 11'nci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, gezilerini sürdürüyor.

Yahyalı ilçesinde bulunan Kapuzbaşı Şelalelerini gezen Gül, hatıra fotoğrafı çekindi.

Abdullah Gül arkadaşlarıyla olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Gül paylaşımına şu notu düştü:

Kayseri'de Yahyalı ilçemizdeki doğa harikası Kapuzbaşı Şelalelerini arkadaşlarla gezdik. Milli Park olan Kapuzbaşı dünyanın ikinci, Türkiye'nin en yüksek şelalesi olarak bilinmektedir.