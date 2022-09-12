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    12 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar oldu?

    Araç sahipleri "12 Eylül 2022 bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu" sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen detaylar...
    • 12.09.2022 - 09:40
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    12 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar oldu?

    Güncel akaryakıt fiyatları, araç sahipleri tarafından sıklıkla takip ediliyor...

    Benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle sürekli değişkenlik içerisinde...

    Son günlerde petrol piyasasında gözlemlenen yükselişin ardından akaryakıt fiyatları gündemden düşmüyor.

    Brent petrol fiyatları dün 93 dolardan 87 dolara kadar geriledi.

    Bu da benzin ve motorin fiyatlarında indirim beklentileri doğuruyor.

    İşte, güncel akaryakıt fiyatları...

    İstanbul'da benzin ve motorin fiyatları

    Benzin: 19,23 TL.

    Motorin: 24,86 TL.

    LPG: 10,62 – 11,07 TL.

    Ankara

    Benzin: 19,34 TL.

    Motorin: 24,97 TL.

    LPG: 10,94 TL.

    İzmir

    Benzin: 19,34 TL.

    Motorin: 24,99 TL.

    LPG: 10,74 TL.

    12 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar oldu? #1


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