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121 tim bölgede! Eren Kış-1 Bestler-Dereler Operasyonu nedir, nerede yapılıyor?

121 tim bölgede! Eren Kış-1 Bestler-Dereler Operasyonu nedir, nerede yapılıyor?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, bin 550 personelin katıldığı Eren Kış-1 Bestler-Dereler Operasyonu başlatıldı. Peki Eren Kış-1 Operasyonu nedir, nerede yapılıyor?