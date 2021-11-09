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- 121 tim bölgede! Eren Kış-1 Bestler-Dereler Operasyonu nedir, nerede yapılıyor?
121 tim bölgede! Eren Kış-1 Bestler-Dereler Operasyonu nedir, nerede yapılıyor?
- Haber Merkezi
- 09.11.2021 - 11:39
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yurt içinde ve yurt dışındaki terör yuvalarına düzenlediği operasyonlar, hız kesmeden devam ediyor.
Bu kapsamda Eren Kış-1 Operasyonu; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan personellerle başlatıldı.
Bin 550 güvenlik personelinin katıldığı operasyonun başlamasıyla birlikte Eren Kış-1 Bestler-Dereler operasyonunun nerede yapıldığı merak konusu oldu.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, operasyonun PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla yapıldığı bildirildi.
Peki Eren Kış-1 Bestler-Dereler operasyonu nedir, nerede yapılıyor? İşte Eren Kış-1 Operasyonu hakkında bilgiler...
EREN KIŞ-1 OPERASYONU NEREDE YAPILIYOR?
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik kış operasyonlarının ilkinin başlatıldığı duyuruldu.
Eren Kış-1 Operasyonu, Şırnak ilinin Bestler-Dereler bölgesinde yapılırken, 121 tim halinde bin 550 personel bölgeye sevk edildi.
Bakanlık'tan yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:
''PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak İlinde "EREN KIŞ-1 (BESTLER-DERELER)" Operasyonu başlatıldı.''
121 TİM KATILIYOR
Operasyonda Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1550 personel (121 operasyonel tim) görev alıyor.