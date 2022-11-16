1259 TL SED yardımı yapılıyor! SED yardımı başvuruları nasıl yapılır, kimler başvurabilir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, her ay 1259 TL SED yardımı yapıyor. Peki SED yardımı başvuruları nasıl yapılır? Kimler başvurabilir? İşte başvuru şartları...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelerdeki çocukların eğitim masraflarının karşılanması için yardım sağlıyor. Çocukların okula devam etmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı ailelere her ay düzenli olarak Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) veriyor.

İhtiyacı olan ailelerin başvuru yaptığı SED yardımı sonucunda, başvuruya hak kazanan ailelere 1259 TL yardım yapılıyor.

Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken aileler SED yardımını sorguluyor.

Çocuklarının bakımı desteklenmesi amacıyla SED yardımı almak isteyen vatandaşlar, başvuruların nereden ve nasıl yapıldığını araştırıyor. İşte detaylar…

SED yardımı başvurusu nasıl yapılır?

SED yardımına, İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e-Devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılabilir.

Dilekçe

T.C. Kimlik Numarası beyanı,

Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi

İş-kur ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler istenilir. Meslek başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başka araştırmalarda da bulunabilir.





SED yardımına kimler başvurabilir?

Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.