128 milyar dolar davasında CHP'nin itirazı reddedildi

CHP, Berat Albayrak'a açtığı 128 milyar davasında 60 bin TL tazminata mahkum edilmişti. Bu karara itiraz eden CHP, üst mahkemelerce reddedildi.

Geçtiğimiz dönemlerde CHP'nin, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faizleri düşük tutmak adına dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak önderliğinde, 128 milyar dolar harcandığı iddiası tepki çekmişti.

CHP'nin 60 bin TL tazminat ödemesiyle sonuçlanan olay hakkında bir yeni gelişme daha yaşandı.

CHP itirazı reddedildi

Berat Albayrak'ın vekili avukat İsa Sinan Göktaş, 128 milyar dolar davasında tazminata mahkum edilen CHP cephesinden yapılan itirazın, üst mahkemelerce reddedildiği duyuruldu.

Tazminat bedeni bağışlandı

Avukat Göktaş tazminat bedelinin Berar Albayrak tarafından Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlandığını da iletti.

"Ana muhalefet partisi, bu uğurda yalanı dahi meşru görmektedir"

Sinan Göktaş, Twitter'da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"CHP yöneticileri tarafından senaryosu yazılan yakın siyasi tarihin en büyük iftirası “128 milyar dolar” yalanı, daha önce kamuoyuna duyurduğumuz üzere, CHP’nin tazminat ödemeye mahkûm edilmesiyle sonuçlanmıştır. CHP tarafından yapılan itiraz ise üst mahkemece reddedilmiştir.

Ana muhalefet partisi, her alanda “yalan ve iftira” üzerine politikalar üretmekte, bağımsız yargı tarafından tescillenen yalanlarına devam etmekte, hedefe koydukları kişilere karşı hiçbir etik değer gözetmeksizin saldırmakta ve bu uğurda yalanı dahi meşru görmektedir.

Önceki basın açıklamamızda ifade ettiğimiz üzere; davalı CHP’den tahsil edilen tüm bedelin sayın Berat Albayrak tarafından Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’na bağışlandığını kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."