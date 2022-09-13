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    13 Eylül 2022 güncel altın fiyatları: Çeyrek, gram altın ne kadar oldu?

    Altın alım satım işlemi yapacak olanlar fiyatlardaki son durumu araştırıyor. Peki, 13 Eylül Salı günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, kaç TL? İşte son rakamlar...
    • 13.09.2022 - 08:58
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    13 Eylül 2022 güncel altın fiyatları: Çeyrek, gram altın ne kadar oldu?

    Altın, hem yatırıcım aracı hem de hediye olarak en sık tercih edilen değerli madenler arasında.

    Güvenli liman olarak bilinen altın, alıcı ve satıcılar tarafından anbean takip ediliyor.

    Gram ve çeyrek başta olmak üzere altın çeşitlerindeki son durum merak ediliyor.

    Peki, 13 Eylül tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar? İşte, altındaki anlık durum ve son fiyatlar...

    GRAM ALTIN

    Gram altın alış: 1.008,80 TL Gram altın satış: 1.008,96 TL

    ÇEYREK ALTIN

    Çeyrek altın alış: 1.657,00 TL Çeyrek altın satış: 1.673,00 TL

    YARIM ALTIN

    Yarım altın alış: 3.304,00 TL Yarım altın satış: 3.344,00 TL

    TAM ALTIN

    Tam altın alış: 6.608,00 TL Tam altın satış: 6.672,00 TL

    CUMHURİYET ALTINI

    Cumhuriyet altını alış: 6.770,00 TL Cumhuriyet altını satış: 6.872,00 TL


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