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    13 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

    Altın alım satım işlemi yapacak olanlar fiyatlardaki son durumu araştırıyor. Peki 13 Temmuz Çarşamba günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, kaç TL? İşte son rakamlar...
    • 13.07.2022 - 09:49
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    13 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

    Altın, hem yatırıcım aracı hem de hediye olarak en sık tercih edilen değerli madenler arasında.

    Güvenli liman olarak bilinen altın, alıcı ve satıcılar tarafından anbean takip ediliyor.

    Gram ve çeyrek başta olmak üzere altın çeşitlerindeki son durum merak ediliyor.

    Fiyatlardaki iniş ve çıkışlar dikkat çekerken yatırımcılar anbean piyasaya dair incelemelerini sürdürüyor.

    Altın fiyatları 13 Temmuz Çarşamba günü,  yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

    Peki 13 Temmuz tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar?

    İşte altın fiyatları...

    Gram altın ne kadar?

    Önceki kapanışını 959,72'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 961,51 lira satış fiyatı 961,71 liradan işlem görüyor.

    Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

    Önceki kapanışını 6.432,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.313,00 TL satış fiyatı 6.440,00 TL üzerinden işlem görüyor.

    Yarım altın fiyatı ne kadar?

    Önceki kapanışını 3.228,00 TL'den yapan yarım altın, 3.156,00 TL alış 3.232,00 TL satış fiyatına sahip.

    Çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

    Çeyrek altın, son kapanışını 1.610,00 TL seviyesinde yapmıştı.

    13 Temmuz itibariyla 1.581,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.612,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

    Tam altın fiyatı ne kadar?

    Tam altın alış fiyatı: 6.315,00 TL Tam altın satış fiyatı: 6.441,00 TL.

    13 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar? #1


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