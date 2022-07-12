13 Temmuz Çarşamba 2022 resmi tatil mi? Özel sektör izinli mi?

Kurban Bayramı'nın sona ermesinin ardından 13 Temmuz'un tatil olup olmadığı da sorgulanıyor. Peki 13 Temmuz 2022 Çarşamba günü resmi tatil mi? Banka, eczane, noter, kargo açık mı?

9-12 Temmuz tarihleri arasında idrak edilen Kurban Bayramı, sona eriyor.

13 Temmuz Çarşamba günü ise resmi tatil mi sorusu akıllarda yerini aldı.

Devlet daireleri ve resmi kurumların 13 Temmuz'da çalışıp çalışmadığı merak ediliyor.

Kurban Bayramı tatili ile 15 Temmuz'u birleştirenler 9 günlük bir tatil fırsatı elde ediyor.

Bu noktada 13 Temmuz Çarşamba günü tatil ilan edildi mi? Kargo, banka, eczane, noter gibi yerler açık mı, kapalı mı? Özel kurumlar 13 Temmuz'da tatil mi? sorularına yanıt aranıyor.

Peki 13 Temmuz 2022 Çarşamba resmi tatil mi? İşte konunun detayları...

13 Temmuz Çarşamba resmi tatil mi?

13 Temmuz Çarşamba günü, devlet daireleri ve resmi kurumlar için tatil ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatilini 9-15 Temmuz tarihleri arasında açıkladı. Buna göre araya hafta sonu da gireceğinden banka, noter, eczane gibi kurumlar 18 Temmuz'da iş başı yapacak. Ancak nöbetçi sistemi de geçerli olacak.

Özel sektör çalışanları ise kuruma göre değişmekle birlikte 13 Temmuz Çarşamba günü işe dönecek.