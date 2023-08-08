13 yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis’te

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TBMM'de 28. Dönemin ilk milletvekili dokunulmazlık dosyaları Meclis'e ulaştı.
Anayasa-Adalet Karma Komisyonu’na havale edilen 13 milletvekiline ait 15 fezleke dosyaların incelenmesi sonucunda bir neticeye varılacak.
Özel ve Oruç da yer alıyor
Meclise ulaşan dosyalar arasında, Özgür Özel'in dosyası da yer alıyor.
Öte yandan Meclis'e fezlekesi gelen isimler arasında HDP Grup Başkan Vekili Hakkı Saruhan Oluç da bulunuyor.
707 fezleke var
Komisyona sevk edilen fezlekelerin 8'i HDP, 3'ü CHP'li milletvekillerine ait.
Karma Komisyona sevk edilen 15 fezleke 28'inci yasama döneminin ilk dokunulmazlık dosyaları olarak da kayıtlara geçti.
Komisyonda yeni gelenlerle birlikte 707 fezleke bulunuyor.