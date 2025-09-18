13 yıl sonra Doğu Akdeniz'de Mısır'la ortak tatbikat

Milli Savunma Bakanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Basın bilgilendirme toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Aktürk, Mısır ile Doğu Akdeniz'de dostluk tatbikatı düzenleneceğini söyledi.

Türkiye ile Mısır arasındaki ikili ilişkiler, her geçen gün güçlenerek devam ediyor.

Düzenlenecek olan tatbikat ise ilişkilerin güçlendiğinin en güzel örneği arasında yer alıyor.

İKİLİ İLİŞKİLER DAHA DA GELİŞTİRİLECEK

Aktürk, 22-26 Eylül tarihleri arasında Türkiye-Mısır ikili ilişkilerinin geliştirilmesi ve karşılıklı çalışabilirliğin artırılması amacıyla Doğu Akdeniz’de, Türkiye-Mısır Dostluk Denizi (Bahr El Sadaka) Deniz Harekâtı Özel Tatbikatı’nın icra edilmesi planlandığını duyurdu.

13 YIL ARADAN SONRA İLK

Deniz (TCG Oruçreis-TCG Gediz fırkateynleri, TCG İmbat-TCG Bora hücumbotları ve TCG Gür denizaltısı) ve Hava Kuvvetleri (2xF-16) unsurlarımız ile Mısır Deniz Kuvvetleri unsurlarının katılacağı ve 13 yıl aradan sonra ilk kez icra edilecek tatbikatın 25 Eylül’deki Seçkin Gözlemci Günü’ne Deniz Kuvvetleri Komutanımız ile Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanı iştirak edecek.