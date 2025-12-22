Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın, Ahmed Şara ile görüştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şam'da kritik toplantı...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'de temaslarda bulundu.

ŞARA İLE GÖRÜŞTÜLER

Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın Şam temasları kapsamında Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi.

MEVKİDAŞLARIYLA GÖRÜŞTÜLER

Bakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile de bir görüşme yaparken, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ile, MİT Başkanı İbrahim Kalın ise Suriye Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin El Seleme'yle görüştü.

TÜRKİYE'NİN 10 MART MUTABAKATI ISRARI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, daha önce yaptığı bir konuşmada "10 Mart sürecinin bir an önce hayata geçirilmesinin Suriye'nin istikrarına katkı sunacağına inanıyorum.

Farklı dini ve etnik grupların huzur içinde bir arada yaşadığı bir Suriye hedefini desteklemekteyiz. bunun için SDG’NİN 10 mart mutabakatına uyması elzemdir." demişti.