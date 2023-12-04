Gazze’den 130 Türk vatandaşı daha Türkiye’ye gelecek

DHA
Türkiye, İsrail tarafından kuşatma altında bulunan Gazze'den vatandaşlarının tahliyesini sürdürüyor.
Son olarak Refah Sınır Kapısı'ndan geçen Türk vatandaşları ile aile yakınlarını içeren 130 kişinin, dün gece Mısır'a ulaştığı açıklandı.
130 kişi daha Mısır'a ulaştı
Duyuru, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli tarafından yapıldı.
Sözcü Keçeli, Gazze'den tahliye edilen grubun bugün Türkiye'ye gelmesinin öngörüldüğünü kaydetti.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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