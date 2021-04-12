14 emekli amiralin ifade işlemi tamamlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 104 emekli amiralin bildirisi soruşturmasında emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

104 emekli amiral tarafından Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili gece yarısı yayınlanan darbe imalı bildiri, ülkenin gündemine oturmuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tepkileri de peşinde getiren açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilere yönelik resen soruşturma başlatmıştı.

TCK'nın 316/1 maddesinde yer alan 'Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 10 emekli amiral gözaltına alınmış, 4 emekli amiral yaşları nedeniyle ifadeye çağrılmıştı.

14 AMİRAL İFADE VERDİ

Emekli amiraller Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal, geçen hafta pazartesi gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında, gözaltına alınmaksızın ifade vermeleri için tebligat yapılan 4 emekli amiral de bugün Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat emniyette ifade verdi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Soruşturma kapsamında, şüpheliler Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ, Ali Sadi Ünsal, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'ın Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara Adliyesi'ne getirildi.