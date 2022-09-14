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    14 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar oldu?

    Araç sahipleri "14 Eylül 2022 bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu" sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen detaylar...
    • 14.09.2022 - 10:22
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    14 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar oldu?

    Güncel akaryakıt fiyatları, araç sahipleri tarafından sıklıkla takip ediliyor...

    Benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle sürekli değişkenlik içerisinde...

    Son günlerde petrol piyasasında gözlemlenen yükselişin ardından akaryakıt fiyatları gündemden düşmüyor.

    Araç sahipleri "14 Eylül 2022 bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu" sorusuna yanıt arıyor.

    6 Eylül Pazartesi günü benzine 56 kuruş, motorine 70 kuruş zam, LPG'ye ise 40 kuruş indirim gelmişti.

    Son olarak ise petrol fiyatların 90 dolara inmesinin ardından motorine üst üste yapılan iki zammın ardından 8 Eylül’de 1,14 lira indirim yapılmıştı.

    Peki 14 Eylül Çarşamba günü akaryakıtta indirim ve zam haberi var mı?

    İşte detaylar…

    İSTANBUL

    Motorin litre fiyatı 24,86 TL

    Benzin litre fiyatı 19,22 TL

    LPG litre fiyatı 11,35 TL

    ANKARA

    Motorin litre fiyatı 24,97 TL

    Benzin litre fiyatı 19,35 TL

    LPG litre fiyatı 11,04 TL

    İZMİR

    Motorin litre fiyatı 24,99 TL

    Benzin litre fiyatı 19,33 TL

    LPG litre fiyatı 11,04 TL


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