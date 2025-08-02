14 ilde DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı

Yurt genelinde terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla sürdürülüyor...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu kapsamda gerçekleştirilen son operasyonlara ilişkin açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, jandarma ekipleri tarafından 14 ilde düzenlenen düzenlenen operasyonlarda 26 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, operasyonlar sonucu, örgüte ait çok sayıda doküman ve dijital materyalin de ele geçirildiğini aktardı.

"14 İLDE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA, 26 ŞÜPHELİ YAKALANDI"

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

14 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 26 şüpheliyi yakaladık.



Adana, Aksaray, Ankara, Burdur, Çankırı, Denizli, Elazığ, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Mersin, Şanlıurfa ve Van'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, Terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları tespit edildi.

"ÖRGÜTE AİT ÇOK SAYIDA DOKÜMAN VE DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ"

Operasyonlar sonucu: çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.



Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Jandarma TEM Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarımızı ve Jandarmamızı tebrik ediyorum.

"TERÖRLE MÜCADELEMİZ, ÇOK BOYUTLU BİR DEVLET REFLEKSİNE DAYANIR"