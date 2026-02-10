14 ilde uyuşturucu operasyonu: 305 şüpheli yakalandı

Türkiye genelinde uyuşturucuya yönelik operasyonlar devam ediyor.

Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu sabah düzenlenen operasyonu sosyal medya hesabından ''Sosyal medya aracılığıyla uyuşturucu madde satan şahıslara yönelik yaptığımız büyük çaplı operasyonumuz.'' notu ile duyurdu.

''KÜRESEL GÜVENLİK MÜCADELESİ''

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca bir "iç güvenlik meselesi" olmadığını ifade etti.

Bu mücadelenin "küresel bir güvenlik'' mücadelesi olduğunu belirten Yerlikaya, uyuşturucuya topyekûn savaş açtıklarını vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul merkezli 14 ilde 'uyuşturucu madde ticaretine' yönelik bu sabah polisimiz tarafından eş zamanlı olarak operasyonlar düzenlendi.



Düzenlenen operasyonlarımızda 305 şüpheliyi yakaladık. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik İstanbul genelinde 5 aydır yapılan çalışmalar sonucunu verdi.



Anlık mesajlaşma programları ve sosyal medya paylaşım platformunda yapılan çalışmalarda; bu platformda uçtan uca şifreli gruplar kurulmuştur.



Bu gruplar üzerinden güvene dayalı kurye sistemi ağıyla ya da bireysel olarak uyuşturucu madde arzı yapıldığı, uyuşturucu maddeleri özendirici birçok içeriğin bulunduğu tespit edilmiştir.



Aynı uygulama üzerinden uyuşturucu madde ticaretine yönelik özel kişilere ait gruplar oluşturulduğu ve bu kapalı gruplara ancak özel bir davet ya da referansla girilebildiği öğrenilmiştir.



Uyuşturucu madde satıcılarının, bu gruplarda deşifre olmamak amacıyla telefon numaralarını ve kimlik bilgilerini gizleyip siber devriye ekipleri başta olmak üzere polisiye tedbirlere karşı sık sık kullanıcı adlarını değiştirdiği, kapalı gruplar içerisinde gizlilik kurallarına çok fazla önem verildiği ve bu yüzden grubu oluşturan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların tespitinin oldukça zorlaştığı, nüfus yoğunluğu ve kullanıcı potansiyeline göre gece-gündüz arz-talep dengesine göre 24 saat uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edildi.

''BİZ UYUŞTURUCUYA TOPYEKÛN SAVAŞ AÇTIK''