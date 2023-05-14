14 Mayıs 2023 Türkiye geneli sonuçlar: İşte partilerin oy oranları Türkiye geneli seçim sonuçlarında an itibarıyla açılan sandıklarda, AK Parti yüzde 38,86 ile yarışı önde götürürken MHP yüzde 12,20 oy oranını yakaladı.

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Türkiye bugün seçimini yaptı...

Sabah 08.00 ile başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erdi.

Sandıkların kapatılması sonrası oy sayım işlemine geçildi.

Saat 20.40 itibarıyla milletvekili seçimlerinde sandıkların yüzde 34'ü açıldı.

Çıkan sonuçlara göre oylarda ezici üstünlüğü olan taraf Cumhur İttifakı oldu.

Yüzde 38,86 ile AK Parti sandıklarda şu an üstünlüğünü korurken MHP seçim öncesi anketlerin aksine sürpriz yaparak yüzde 12,20 oranını yakaladı.

Millet İttifakı kanadında ise hayal kırıklığı yaşandı.



CHP Türkiye genelinde yüzde 21,60 oranını yakalarken, İyi Parti bir önceki seçimlere göre büyük düşüş yaşayarak yüzde 9,55'de kaldı.



İşte genel sonuçlar

AK Parti: Yüzde 38,86

CHP: Yüzde 21,60

MHP: Yüzde 12,20

İyi Parti: Yüzde: 9,55

HDP: Yüzde 8,08

YRP: Yüzde 2,88