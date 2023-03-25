14 Mayıs öncesi diploma yalanının savunucusu Yusuf Ziya Özcan oldu Her seçimden önce açılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mezuniyet tartışmalarını bu yıl Gelecek Partili eski YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan gündeme getirdi.

Haber Merkezi

Türkiye'de son dönemde her seçim öncesi muhalefet saflarından hep benzer sesler yükseliyor.

14 Mayıs seçimine 50 gün kala yine o sesler, o iddialar gündemde.

Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite mezunu olmadığına dair iddialar her seçim öncesinde olduğu gibi yine köpürtüldü.

Bu seçim öncesi görevi Yusuf Ziya Özcan üstlendi

Bu yıl iddiayı sahiplenen isim ise dikkat çekiciydi.

AK Parti döneminde Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) başkanlığı, Büyükelçilik gibi görevlere getirilmiş Yusuf Ziya Özcan...

Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite mezuniyet belgeleri Haberin Detayları

"Arkadaşlarıma sordum yok dediler"

Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanı olduğu Gelecek Partisi'nde siyasete atılan Özcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasının olup olmadığı tartışmaları dolayısıyla YÖK görevi sırasında, konuyu kişisel olarak çok merak ettiğini ve Marmara Üniversitesi’ndeki arkadaşlarıyla temasa geçtiğini söyledi.

Özcan, "Marmara Üniversitesi’ndeki arkadaşla sordum. ‘Hocam tek bir tane kayıt yok’ dediler. Bunları resmi olarak sormadık çünkü o dönemde mümkün mü bunu sormak” ifadesini kullandı.

Muhalif medya yalanın üzerinde tepindi

Özcan'ın fitilini ateşlediği bu iddia muhalif medyada manşetleri süsledi.

Bu iddialara cevap ise İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

İletişim Başkanlığı mezuniyet belgelerini paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'In üniversite sınavını kazandığına dair 1974 yılına ait belge, 1981 tarihli geçici mezuniyet belgesi, mezuniyetten sonda Rize Askerlik Şubesi Başkanlığı arasında yapılan yazışmalar ve mezun yılığı listelerinin bulunduğu bir dizi belge yayınlandı.

Tarihli, mühürlü, ıslak imzalı belgelerden sonra Özcan'ın bu yalanları nedeniyle özür dileyip dilemeyeceği ise merak konusu.