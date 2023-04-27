14 Mayıs seçimleri için gümrüklerde oy kullanma işlemi başladı Vatandaşlar, Avrupa'ya açılan sınır kapılarında tercihlerini kurulan sandıklara yansıtıyor. Yurt dışına kayıtlı seçmenler için İstanbul Havalimanı'nda da oy verme işlemi için düğmeye basıldı.

AA

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, bugünden itibaren sandığa gitmeye başladı.

Gurbetçiler, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için tercihlerini sandığa yansıtıyor.

Sınır kapılarında oylar kullanılıyor

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapıları Kapıkule, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Dereköy​​​​​​​'de yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar oy kullanabiliyor.

Kapıkule'ye giriş, çıkış ve gar olmak üzere 3, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Dereköy sınır kapılarına ise 1'er sandık kuruldu.

Sınırda 24 saat esaslı uygulama

Bir başkan, bir kamu görevlisi üye ve son genel seçimde Türkiye genelinde en çok oy alan üç siyasi partinin bildirdiği kişilerden oluşan yurt dışı sandık kurulları sınır kapılarındaki oy verme alanlarındaki yerlerini aldı.

Sınır kapılarındaki oy verme işlemi 24 saat esasıyla gerçekleşecek ve 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'da sona erecek.

Sınır kapılarında oy kullanma aşamaları

Gümrükte oy kullanmak isteyen yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmen, sınır kapılarında belirlenen perona gelerek oy kullanmak istediğini bildirecek.

Sandık kurulu başkanı, Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS) üzerinden seçmenin, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığını kontrol edecek, kayıtlı ise oy kullanıp kullanmadığını sorgulayacak.

İstanbul Havalimanı'nda sandıklar kuruldu

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının oy verme işleminin saat 08.00'de başlamasının ardından İstanbul Havalimanı'nda da oy verme işlemleri başladı.

Havalimanının dış hatlar terminalinde, geliş ve gidiş katında belirlenen iki alana sandıklar konuldu. Oy verme işleminde önce sandık kurulu üyeleri yemin etti. Yemin edilmesinin artından sandık kurulu üyeleri zarf ve pusula sayımı yaptı.

İlk oyu Avustralya'da yaşayan vatandaş kullandı

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde dış hatlar gidiş terminaline 6 numaralı kapının yakınına kurulan sandıkların başında sıraya girdi. Pasaport ve kimliklerini ibraz eden vatandaşlar, oylarını kullandı.

İstanbul Havalimanı'nda oyunu ilk kullanan, Avustralya'nın Sidney kentinde yaşayan Ferhat Kopuz oldu.

"Sabah saat 06.00'dan beri buradayım"

Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Kopuz, tatil için Türkiye'ye geldiğini söyledi. Kopuz, ilk oyu kullanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şöyle dedi:

Tatile gelince oyumu kullandım. Sabah saat 06.00'dan beri buradayım. Üsküdar'dan geldim. İlk oyu ben vermek istedim.

"Oy kullanırken çocuklarım, kızlarım aklıma geldi"

Katar'da çalışan Lütfi Çiçek ise heyecanlı bir ana denk geldiğini kaydetti. Seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunan Çiçek, şöyle konuştu:

Öncelikle bu seçimlerin ülkemize, tüm Türk ve Müslüman alemine hayırlı olmasını diliyorum. Barış, huzur, esenlik ve istikrar getirmesini diliyorum.



Oy kullanırken çocuklarım, kızlarım aklıma geldi. Onların geleceği için oy kulandım. Allah hayırlı, uğurlu etsin.

"Vatandaşlık görevimi yerine getirdim"

Suudi Arabistan'a giden Altuğ Taşman ise "Herkes için hayırlı olsun, çocuklarımız, geçlerimizin geleceği için. İnşallah her şey daha iyi olur. Oyumu ya burada ya da konsoloslukta kullanacaktım, burası denk geldi. Vatandaşlık görevimi yerine getirdim." ifadelerini kullandı.

73 ülkede sandık kuruldu

Oy kullanmadığı anlaşılan seçmen, sandık kurulu mührüyle mühürlenmiş oy pusulası ve zarfıyla mührü alarak, kapalı oy verme yerine gidecek ve oyunu kullanacak.

Öte yandan, Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 73 ülkede ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu.

Yurt dışında kayıtlı seçmen sayısı

Yurt dışı seçmen için bugün başlayan oy verme işlemleri, yurt dışı temsilciliklerde 9 Mayıs'a kadar sürecek.

3 milyon 416 bin 98 seçmen, yurt dışında kayıtlı olarak bulunuyor.