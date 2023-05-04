14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala Hakan Bayrakçı son anketi paylaştı SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerle ilgili son anketi canlı yayında paylaştı. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 44,6 ile zirvede yer aldığı görülürken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise oy oranının yüzde 41 olduğu görüldü.

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14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sayılı günler kaldı..

Cumhur İttifakı'nın adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacağı bilinirken, Millet İttifakı'nın adayı da Kemal Kılıçdaroğlu olarak belirlendi.

Bu kapsamda siyasette hararetli günler yaşanırken, seçime yönelik anketler de art arda geliyor.

Son çalışma ise SONAR Araştırma'nın oldu.

Seçime 10 gün kala son anket

SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerle ilgili son anketi CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programında paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 44,6 Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 41

Buna göre, 1.turda yapılan seçimde Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 44,6 ile zirvede yer aldı.

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise oy oranın ise yüzde 41 olduğu görüldü.

2.turda lider yüzde 52,1 ile Cumhurbaşkanı Erdoğan

Ankete göre, seçimin 2.tura kalması halinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52,1 ile kazanıyor.

Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise ikinci turda yüzde 47,9 oldu.

"MHP dendiği kadar az oy almayacak"

"2 partide biraz yoğunlaşma oldu" diyen Bayrakçı, sözlerini şöyle sürdürdü:

2 partide biraz yoğunlaşma oldu. AK Parti ve CHP'ye bir yöneliş oldu. AK Parti 40'ın ya altı ya da üstü civarına geldi. CHP'de 30'un biraz üstüne altına geldi. MHP dendiği kadar az oy almayacak. Yeniden Refah'ın da 2'ye kadar katkısı var.

DSP'de bazıları çok eleştirdi ama 400-500 bine yakın oy ki bu da yüzde 1'e tekabül eder. Cumhur İttifakı ile ilgili barıştırdı diyebilirim.

"CHP'de oy artışı var adayın Kılıçdaroğlu olmasından dolayı, İyi Parti duraksamaya geçti"

Millet İttifakı'nda durum CHP'de oy artışı var adayın Kılıçdaroğlu olmasından dolayı. DEVA'nın 1 puan, Gelecek'in daha az bir katkısı var Saadet ile birlikte 3 puan bir katkı oluyor. Ankara 1. bölgede adaylar nedeniyle sıkıntı çekecek ama Erzincan'da Sarıgül sebebiyle vekil çıkaracaklar. İYİ Parti iyi bir çıkıştaydı ve duraksamaya geçti. Kendi ölçülerinde gücünü koruyor.

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