14 Mayıs seçimlerine son 9 gün: Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da Samsun'da coşkulu bir kalabalıkla karşılanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta bir kez daha sandıktan zaferle çıkacağız. Bu öyle bire zafer olacak ki Kandil’deki terör baronları dışında kimse kaybetmeyecek." dedi.

AA & Ensonhaber

Seçime 9 gün kala, siyasi partiler de çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor..

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Erzurum mitingine katıldı.

Erzurumluları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinge olan yoğun katılıma değinerek "130 bin kişi gelmiş, maşallah" dedi.

"Bu zaferle Türkler kadar Kürtler de, Sünniler kadar Aleviler de kazanacak"

Coşkulu kalabalığa seslenen Erdoğan, "Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta bir kez daha sandıktan zaferle çıkacağız" vurugusunda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

Bu öyle bire zafer olacak ki Kandil’deki terör baronları dışında kimse kaybetmeyecek. Bu terör baronlarının uzantısı olan HDP’yi artık Erzurum’dan siliyoruz. Pensilvanya'daki hainler dışında kimse üzülmeyecek. Türkiye'ye kefen biçenler dışında kimse boynunu bükmeyecek. 85 milyon kazanacak. Türkler kadar Kürtler de kazanacak. Sünniler kadar Aleviler de kazanacak.



AK Parti ve Cumhur İttifakı kadar, CHP, İyi Parti’ye, Saadet Partisi’ne ve diğer yavrucuklara gönül vermiş vatandaşlarımız da kazanacak. Seccadeye ayakkabılarıyla basanlar değil, kıblesi Kabe olanlar sevinecek.

"14 Mayıs kalbi bizimle çarpanların bayramı olacak"

14 Mayıs’ta siyaset mühendisleri dışında kimse başarısız olmayacak. Milleti tehdit eden yabancı dergiler dışında kimse karalar bağlamayacak.



Ben Kürt kardeşlerimi tenzih ederim. Kandil’dekiler hain. Onlar, Diyarbakır Anneleri’nin yavrularını kaçıran hainler. 14 Mayıs kalbi bizimle çarpanların bayramı olacak.

"Erzurum bizim için candır, canandır, yardır, yardan da öte gönlümüzün tacıdır"