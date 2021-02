14 Şubat'ta hangi filmler izlenir? Sevgililer Günü'nde izlenebilecek filmler..

14 Şubat Sevgililer Günü her yıl dünyanın pek çok yerinde kutlanıyor. Sevgilisine sürpriz yapmak isteyen kişiler, sevgiliyle izlenecek filmleri araştırıyor. Peki, 14 Şubat'ta hangi filmler izlenir?

Ancak ilk defa Koronavirüs önlemleri çerçevesinde geçecek olan Sevgililer Günü'nde, yasaklar sebebiyle sinemaya gitmek mümkün olmasa da evde film izlemek isteyenler için birçok film mevcut.

İşte, birbirinden güzel yerli veya yabancı filmlerden birini seçerek gününü daha keyifli hale getirmek isteyenler için Sevgililer Günü'nde izlenebilecek filmler..

14 ŞUBAT'TA HANGİ FİLMLER İZLENİR?

14 Şubat Sevgililer Günü'nü yasaklar nedeniyle evde geçirenler için romantizm atmosferi oluşturmanın pek çok yolu mevcut. Mesela, sevdiğiniz kişiyle birlikte güzel bir yemek hazırlayıp sonra da film izleyebilirsiniz.

'Bu 14 Şubat'ta evdeyiz, yemekten sonra ne izleyelim?' diyenler, sizin için sevgiliye sarılıp izleyebileceğiniz ve duygu dolu bir gün geçirmenizi sağlayacak en iyi filmleri derledik. İyi seyirler!

Casablanca: Kasablanka, hem unutulmaz bir aşk filmi klasiği olarak hem de Humphrey Bogart ve Ingrid Bergman’ın unutulmaz oyunculukları ile kült olmuş bir yapımdır. 2. Dünya Savaşı sırasında Fas’ın Kazablanka kenti, Hitler’den kaçan Avrupa’lılarla rengarenk, çeşitli bir görünüm kazanmıştır. Rick Blaine karakteri, şehrin en popüler barını işletmektedir. Bir gün eski aşkı Ilsa, direniş lideri kocası Victor Laszlo ile birlikte gelir. Rick, Ilsa ve Victor’un şehirden kaçmalarını sağlayabilecek tek kişidir.



It Happened One Night: Ellie Andrews, kocasıyla arasındaki ilişkiye girmeye çabalayan zengin babasından kaçmaktadır. Kaçışı esnasında New York yolunda işsiz ve hikâye peşindeki bir haberciyle tanışır. İkilinin bundan sonraki amaçları, otostop çekerek varmak istedikleri yere ulaşmak olacaktır.

Fever Pitch: Lindsay'in hayatında her şey kusursuz gitmektedir. İş yaşamında oldukça başarılı olan güzel kadın sonunda aradığı aşkı da bulmuştur. Yaz tatilinin keyfini çıkaran lise öğretmeni Ben istediğinden de iyi bir eş adayıdır. Ancak yazın sonu gelip de beysbol sezonu açılınca Lindsay'in kusursuz ilişkisi tam bir aşk üçgenine döner. Ben'in sakladığı gerçek aşkı ortaya çıkmıştır.

Don Jon: Jon Martello, porno bağımlılığı olan ve kadınlar konusunda türlü takıntılara sahip olan bir adamdır. Arkadaşları arasında Don Juan olarak mimlenen Jon, kadınları elde etme konusunda da bir hayli başarılıdır. Bir gece kulübünde tanıştığı Barbara ise daha önce karşılaştığı hiçkimseye benzememektedir. Bir hayli çekici bir görünüme sahip olan Barbara, doğru erkeğin peşinde olan son derece idealist bir kadındır. Ve sırf bu nedenle bile Jon için önemli bir cazibe merkezi haline gelmesi kaçınılmaz olur. Jon bir yanda her daim yanında olan Esther'le ilişkisinin karmaşasını yaşarken diğer yanda Barbara'yı elde etmeye çalışacaktır.





La La Land: Aşıklar Şehri, yolları kesişen iki insanın hikayesini anlatıyor. Hayatlarında yön bulmaya çalışan iki tutkulu insan Sebastian ve Mia'nın yolları, Los Angeles'ta trafiğin sıkışık olduğu bir gün kesişir. Her ikisi de sanat tutkunu olan bu iki insan, hayallerini gerçekleştirme yolunda düşe kalka ilerlemektedir.

Bridget Jones’s Diary: Artık otuz iki yaşına gelmiş olan Bridget, halen hayatını rayına oturtamamış; aradığı kişiyi bulamamıştır. Bir şekilde kim olduğunu kendine hatırlatması ve tüm hareketlerini kontrolü altına alabilmesi için bir günlük yazmaya başlar. O noktadan itibaren kendisini aşık olduğu iki erkeğin arasında kararsız bir vaziyette bulur. Bunlardan birisi dürüstlüğüyle ve doğru seçimleriyle göz kamaştıran bir erkektir. Diğeri ise, güvenilmez ancak bu nedenle çekici olan bir adamdır. Bridget Jones, ne yapacağını şaşırmıştır.





You’ve Got Mail: Kalabalık New York şehrindeki milyonlarca yalnız insandan biri olan Joe Fox, hayalini kurduğu kitapçıyı açmak üzeredir. Boş vakitlerini bilgisayar başında geçiren Joe, chat kanallarından birinde tanıştığı bir kadınla samimi bir dostluk kurmaya başlar. Kely isimli bu kadın kendine ait kitapçısında çocuk kitapları satan sevimli ve içten bir kadındır. İkili konuştukça birbirlerine dair onlarca ortak nokta fark ederler ve aralarındaki ilişki büyülü bir bağa dönüşmeye başlar. Zamanı gelip buluşmaya ve tanışmaya karar verdiklerinde ise şaşırtıcı bir sürpriz kapıdadır.





500 Days in Summer: Alışılmamış türde bir romantik komedi olan film, aşkın gerçek olduğuna inanmayan bir kadın ve ona aşık olan bir adamın hikayesini anlatıyor. Tom Hansen, hayatından tamamen çıktığına emin olduğu zaman Summer Finn ile tanıştığı ilk günü hatırlar. Tom, kıza ilk gördüğü anda aşık olur. Hayatının geri kalan kısmını bu kızla birlikte geçirmesi gerektiğini biliyordur.



My Best Friend’s Wedding: New York’ta yaşayan ve gazetelerde yemek kritiği yapan Julianne Potter ile Chicago’da yaşayan spor yorumcusu Michael O Neal 28 yaşına kadar başkalarıyla evlenmedikleri takdirde birbirleri ile evlenmek üzere sözleşmişlerdir. Ancak, 28 yaşına 2 hafta kala Michael Julianne’ye telefon edip bir başkasıyla yani zengin bir ailenin kızı olan Kimberley Walace adlı bir universite öğrencisi ile söz kestiğini söyler. Michael ile evlenmeyi planlayan Julianne düş kırıklığına uğramıştır ve bu evliliği sabote etmeye karar verir.

Hitch: Aşk doktoru Alex Hitchens, erkeklere flört edebilmeleri için yardımcı olarak hayatlarının kadınını bulmalarını sağlamaktadır. Sara, bir New York gazetesinde dedikodu köşe yazarı olarak çalışmaktadır. Her ikisi de karşı cinsler olarak ziyadesi ile donanımlıdırlar. Doğalarının uyumsuzluğuna rağmen Alex ile Sara bir ilişki yaşamaya başlarlar. Sara’nın en son mercek altına aldığı kişi, Alex’in müşterisi çıkınca işler karışmaya başlar.

While You Were Sleeping: Lucy bekar bir kadındır. Güzel görünümlü Peter ile her sabah metroda göz göze gelmektedir ve ona hayranlığını beslemektedir. Bir gün Peter raylara düşer. Lucy onu kurtarmak için devreye girer. Peter komaya girmiştir ve yanındaki tek kişi Lucy'dir. Peter'ı ziyaret eden ailesi Lucy ile tanışırlar ve Lucy onlara Peter'ın nişanlısı olduğunu söyler. Bir gün Peter'ın kardeşi olan Jack çıkageldiğinde asıl problem baş gösterir. Lucy ve Jack birbirlerine karşı koyulmaz bir biçimde aşık olmuşlardır.





Nasipse Olur: Günfer, küçük bir kasabada yaşamaktadır. Mütevazi ve sakin hayatı önce babasını kaybetmesi ardında da kumar borcu yüzünden mafyayla uğraşması nedeniyle hayatı alt üst olur. Üstelik tam olarak bu dönemde evlenmeye hazırlandığı Yaşar’ın kendisini aldattığını da öğrenir! Ancak Günfer pes etmez, mücadeleye başladığı zaman Gökhan’la tanışır.

Bi Küçük Eylül Meselesi: Her şeyin yolunda gittiği bir hayata sahip olan Eylül, talihsiz bir olay sonrasında yaşamının son bir ayını unutur. Çevresindeki herkes, tüm arkadaşları ve ailesi ona hiçbir sorun olmadığını söylemesine rağmen Eylül bir şeylerin yolunda gitmediğinden şüphelenir. Tamamen bilinçsizce, sadece içgüdülerini dinleyerek Bozcaada'ya gider ve orada tesadüf eseri hiç tanımadığı tuhaf bir adamla karşılaşır. Bu gizemli yabancı ise kendinden emin bir şekilde Eylül'e kendisini hatırlaması gerektiğini, aşık olduğu adam olduğunu söyler.





Aşk Sana Benzer: Ege'de bir balıkçı kasabasından ailesinden kalan restoranı elinde tutmak için mücadele veren Ali, bir gün kasabaya gelen ve esrarengiz bir kız olan Deniz ile karşılaşır. Birbirlerine karşı büyük bir çekim hisseden Deniz ve Ali'nin aşkına dondurmacıdan manava kadar kasabanın pek çok sakini şahittir. Bu sıcak Ege kasabası, kendisi gibi bir aşka tanıklık ederken, Deniz'in geçmişinden gelenler onun ve aşkının peşini bırakmayacaktır.





İncir Reçeli: Televizyon için skeç programları yazarak hayatını kazanan Metin’in en büyük isteği, yazdığı senaryolardan birinin filme çekilmesidir. Fakat senaryoları sürekli yapımcılar tarafından geri çevrilen Metin, yine böyle bir olayın akşamında gittiği barda Duygu ile tanışır. Metin zil zurna sarhoş olan bu kıza evini açar, fakat ertesi sabah uyandığında kısacık bir not bırakan Duygu çoktan evi terk etmiştir.





Aşk Tesadüfleri Sever: Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak’ın yaptığı Aşk Tesadüfleri Sever'; çocuklukları ve gençliklerinde yolları Ankara'da kesişen ve 2010 yılında İstanbul'da tekrar karşılaşan Özgür ve Deniz'in kendilerini engellerle dolu bir aşk macerası içinde buldukları hayatlarına odaklanıyor..





Unutursam Fısılda: Sağlık lisesinden yeni mezun olup, kasabanın sağlık ocağında hemşireliğe adım atan Hanife ve aykırı kzı kardeşi Hatice, küçük ve kendi halinde, muhafazakar bir kasabada yaşamaktadırlar. Hanife ne kadar çekingen ve içine kapanıksa, Hatice bir o kadar haylaz, laf dinlemez ve başına buyruktur. Edebiyata meraklı Hanife kimselere göstermeden bir şiir defteri tutarken, Hatice çevresindeki herkesi unutacak kadar şarkı söylemeye tutkundur. Bir gün yeni atanan kaymakamın oğlu Tarık kasaba merkezine gelir ve iki kız kardeşin hayatı o günden sonra tamamen değişir.





Evim Sensin: Leyla başından geçen bir ayrılık sonrası baba evine dönmüştür. Kalbi kırıktır ve çocukluğundan beri sorunlu bir ilişkileri olan babası Selim ile aralarındaki sorunları çözmeye çalışmaktadırlar. İskender ise küçük yaşlardan beri şanssız bir hayat yaşamış olan yetimhanede büyümüş ve hayatı boyunca hiç evim diyebileceği bir yere sahip olmamış bir adamdır. Beklenmedik bir şekilde karşılaşan bu ikili onları aradıklarını bulmalarını sağlayacak bir aşkın içine sürüklenir.

Ağır Romantik: Sanatla ilgili bir annenin ve profesör bir babanın kızı olan Aslı, konservatuvarda okumaktadır. Aslı'nın hayatı, bir gün Beyoğlu'nda yürürken bir kapkaççının çantasını çalması ile bambaşka bir hal alır. Yaşadığı olay sonrası büyük bir korkuya kapılan Aslı'ya, bu sırada olaya şahit olan Kerem adında bir adam yardım eder ve çantayı bularak Aslı'ya teslim eder. Bu tatsız olay sayesinde tanışan Aslı ve Kerem, görüşmeye devam ederek çok geçmeden güzel bir ilişkiye başlar. Ancak Kerem, ayrı dünyalara sahip olduğu sevgilisine kendisini bambaşka biri olarak tanıtır.





Masallardan Geriye Kalan: Üniversitede doçent olan bir adam ile yüksek lisans öğrencisi bir kız arasında yaşanan aşkı konu ediyor. Evren ve Hece arasında beklenmedik bir zamanda, hızla gelişen aşkı konu edinen filmde, aşkın karşı taraftan çok kişinin kendisiyle ilgili olduğu gözler önüne seriliyor.