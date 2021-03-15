15 Mart Kabine Toplantısı ne zaman, açıklama saat kaçta? Yeniden kısıtlama olacak mı?

15 Mart Kabine Toplantısı ne zaman, açıklama saat kaçta? Yeniden kısıtlama olacak mı?

Normalleşme kararlarının ardından iki haftayı geride bırakırken, vatandaşlar bugün düzenlenecek olan Kabine Toplantısına dair detayları araştırıyor. Peki Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Koronavirüsle mücadelede kısıtlama kararları risk haritasına göre belirlenmiş ve bu doğrultuda adımlar atılmıştı.

Vaka sayılarında gözlemlenen artış sonrasında yeniden kapanma olacak mı, kısıtlamalar geri gelecek mi soruları için gözler 15 Mart Kabine Toplantısına çevrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, risk haritasının iki haftada bir değişeceğini ve kararların buna paralel olacak alınacağını belirtmişti.

Risk grubu değişen iller, yasaklar geri mi gelecek sorusunu araştırırken, Kabine Toplantısına dair detaylar merak ediliyor. Peki Kabine Toplantısı ne zaman, açıklama saat kaçta? İşte Kabine gündemine dair detaylar..

15 MART KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantısı bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 19.30 gibi halka seslenmesi bekleniyor.

YENİDEN KISITLAMA OLACAK MI?

Kademeli normalleşme sürecinde iller 4 ayrı gruba ayrıldı. İstanbul ve İzmir turuncu kategoride yüksek risk grubunda, Ankara ise sarı kategoride orta risk grubunda yer alıyor.

Elde edilen veriler doğrultusunda yeni kararların alınması bekleniyor. Güncellenecek haritada gözler özellikle 3 ilde, nüfusun yoğun olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir'de olacak.

Toplantıda, ülke genelinde aşılama sürecindeki son durum da ele alınacak. Çin, Almanya ve Rusya ile yürütülen aşı tedarik süreçleri ile yerli aşı çalışmaları görüşülecek. Normalleşme adımları kapsamında iş yerlerinin açık kalması için atılacak adımlar değerlendirilecek.