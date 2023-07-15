15 Temmuz Anma Programı'nda şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti İstanbul'da düzenlenen 15 Temmuz Anma Programı'nda, darbe girişi sırasında şehit olan vatandaşlarımız için Kur'an-ı Kerim okundu.

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ensonhaber.com

15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin 7. yılında, vatan ve millet için canlarını feda eden asker, polis ve sivil vatandaşlar için İstanbul'da anma programı yapıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve Üsküdar Belediyesi iş birliğinde düzenlenen programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Şehitlik ve fetih konulu ayetler okundu

Okunan Al-i İmran Suresi'nin 169.-173. ayetleriyle Nasr Suresi'nin meali şöyle:

"Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler, Rableri katında Allah’ın, lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar. Arkalarından kendilerine ulaşamayan (henüz şehit olmamış) kimselere de hiçbir korku olmayacağına ve onların üzülmeyeceklerine sevinirler."

"(Şehitler) Allah’ın nimetine, keremine ve Allah’ın, mü’minlerin ecrini zayi etmeyeceğine sevinirler. Onlar yaralandıktan sonra Allah’ın ve Peygamberinin davetine uyan kimselerdir. Onlardan güzel davranıp iyilik edenlere ve Allah’a karşı gelmekten sakınanlara büyük bir mükâfat vardır."

"Onlar öyle kimselerdir ki, halk kendilerine, 'İnsanlar size karşı ordu toplamışlar, onlardan korkun' dediklerinde, bu söz onların imanını artırdı ve 'Allah bize yeter, O ne güzel vekildir!' dediler."

Nasr Suresi

1- “Allah’ın yardımı ve fetih geldiği zaman,

2- Ve insanların, Allah’ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğün zaman,

3- Hemen Rabbini överek tesbih et ve O’ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.