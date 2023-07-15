15 Temmuz destanının üzerinden 7 yıl geçti! 251 şehit unutulmadı... FETÖ'nün hain darbe girişiminin üzerinden tam 7 yıl geçti. Darbeye geçit vermemek için bedenini kurşunlara siper eden 251 şehit ise unutulmadı, unutulmayacak.

15 Temmuz 2016 yılında, FETÖ terör örgütü tarafından yapılan hain darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti.

Kendilerini "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" konseyi olarak tanımlayan bir grup hain asker, vatandaşlara bombalar yağdırdı.

Planlandan erken yapılan darbe girişimi, bedenini kurşunlara siper eden vatan evlatları sayesinde engellendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine yurdun birçok yerinde sokağa çıkan binlerce vatandaş, tankların altına yattı ve darbecilerin ilerlemesine engel odu.

Hainler ise gözlerini bile kırpmadan kendilerine karşı durmaya çalışan binlerce kişiye kurşun yağdırdı.

En büyük kayıp ise Boğaziçi Köprüsü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Gölbaşı'nda verildi. Vatanlarını korumak isteyen binlerce kişi, ateş altında kalarak can verdi.

Kritik noktalar bombalandı

Darbe girişiminin başarılı olmasını isteyen hainler, kritik noktaları da bombalamaya başladı.

TRT'ye giren ve bildiri okutan hainler, Gölbaşı'ndaki Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı'na, ardından Özel Harekat Başkanlığı'na saldırdı.

Ayrıca darbecilerin kontrolündeki helikopterler, Yenimahalle'deki MİT yerleşkesini taradı.

Meclis bombalandı, Ömer Halisdemir darbenin seyrini değiştirdi

Meclisi bile bombalayan hainlerin darbe girişimi, kahraman asker Ömer Halisdemir sayesinde başarısız oldu. Halisdemir darbeci Semih Terzi'yi vurarak darbenin seyrini değiştirdi ve hain askerlerin ateş açması sonucu da şehit oldu.

Şehitler unutulmadı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, milletin gayreti ve vatansever güvenlik güçleri sayesinde 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen ihanet girişimine geçit verilmedi ve asker sivil 251 kişinin örgüt mensuplarınca şehit edildiği darbe girişimi, tüm yurtta yaklaşık 21 saatte kontrol altına alındı.

Darbe girişiminde, yaklaşık 9 bin askeri personel, 35 uçak, 37 helikopter, 74'ü tank 246 zırhlı araç ve 4 bine yakın hafif silah kullanıldığı kayıtlara geçti.

Darbenin üzerinden 7 yıl geçti ancak bu ülke için canını feda eden şehitler, unutulmadı.

Şehitlerin aziz hatırasını yaşatmak için başta Boğaziçi Köprüsü olmak üzere birçok yerin adı değiştirildi. Şehitler adına programlar yapıldı ve her yıl 15 Temmuz'un yıl dönümünde de şehitler için anma programları düzenleniyor.