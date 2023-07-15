15 Temmuz destanının üzerinden 7 yıl geçti, Kılıçdaroğlu'nun kaçışı unutulmadı 15 Temmuz'da Bakırköy Belediye Başkanı'nın Florya'daki evine giden ve darbeyi televizyondan izleyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun o kareleri yeniden gündem oldu.

15 Temmuz 2016 yılında gerçekleştirmeye çalışılan hain darbe girişiminin üzerinden tam 7 yıl geçti.

FETÖ terör örgütüne mensub darbeci askerler, 251 vatandaşı şehit etti. Darbe başarılı olamadı ancak o gece yaşananlar tarihe yazıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde vatandaşlar, tankların ilerlemesine engel oldu.

O gecenin dikkati çeken isimlerinden birisi ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu.

Vatandaşlar darbeye direnirken, Kemal Kılıçdaroğlu Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitti.

Önce havalimanı sonra ev

15 Temmuz gecesi 23.00-23.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na inen Kemal Kılıçdaroğlu, akabinde ise Bakırköy Belediye Başkanı'nın Florya'daki evine geçti.

Burada bekleyen ve gelişmeleri televizyondan takip eden Kılıçdaroğlu'nun o karesi, yeniden gündem oldu.

Florya'da saklanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun basına servis edilen karesi, akıllarda da bazı soru işaretlerine neden oldu.

Bu soru işaretlerinden birisi ise Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz gecesi sabaha kadar neden grand tuvalet beklediğiydi.