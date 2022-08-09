15 Temmuz gazisi Mehmet Alpaslan şehit düştü

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından başlayan demokrasi nöbetinde kafasına isabet eden yorgun mermiyle yaralanan ve bitkisel hayatta olan gazi Mehmet Alpaslan bugün şehit oldu.

Tarih, 15 Temmuz 2016'yı gösterdiğinde FETÖ'cü hainler meşru iktidarı devirebilmek için darbe girişimine kalkıştı.

Kalkışmayı duyan halk sokaklara çıktı ve darbeye geçit vermedi.

Darbe teşebbüsü gecesinin ardından ülkenin dört bir yanında demokrasi nöbetleri başladı.

Bunlardan biri de Gaziantep Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Nerede geldiği belli olmayan kurşunun hedefi oldu

Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen nöbette nereden geldiği belli olmayan bir kurşun 18 yaşındaki Mehmet Alpaslan'a isabet etti.

Kafasından vurulduğu anlaşılan Mehmet Alpaslan, apar topar hastaneye kaldırıldı.

Akşam saatlerinde şehit oldu

7 ay boyunca hastanelerde yaşam mücadelesi veren Alpaslan, daha fazla yapılacak bir tedavi olmadığı için evine gönderildi.

Evde annesinin baktığı 18 yaşındaki Mehmet Alpaslan, dün akşam saatlerinde şehit düştü.

Bilindiği üzere Alpaslan'a daha önce gazilik ünvanı verilmişti.

"7 yıl önce bitkisel hayata girmişti"

Öte yandan Şehit ve Gazi Aileleri Vakfı Başkanı Mehmet Yeter yaptığı açıklamada; “15 Temmuz Gazimiz Mehmet Alpaslan 7 yıl önce bitkisel hayata girmişti. Şehit oldu. Naaşı yarın öğlen namazı Hanifi Şireci Camiminden Nizip ilçesi Yeni Yazı köyünde toprağa verilecektir” dedi.